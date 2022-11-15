Ученые разгадали секрет вечной жизни странного животного

Ученые разгадали секрет вечной жизни странного животного2
- 15.11.2022, 13:15
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Этот ген есть и у человека.
Исследование показало, что у людей и вечно молодых актиний есть нечто общее.
Морские анемоны (Nematostella vectensis) в действительности хранят в себе секрет вечной жизни — они не восприимчивы к старению и негативным воздействиям, которые испытывают люди с течением времени. Ученые изучили генетический отпечаток этих организмов, чтобы разгадать их секрет вечной жизни, пишет Sci Tech Daily.
В новом исследовании группа биологов во главе с Ульрихом Технау из Венского университета использовала транскриптомику отдельных клеток. Этот метод относительно нов, однако он уже произвел революцию в биомедицине и эволюционной биологии.
В ходе исследования ученые изучили генетический отпечаток морского анемона и обнаружили, что у этого древнего типа животных те же генные каскады для дифференцирования нервных клеток, что и у более сложных организмов. Как выяснилось, эти гены отвечают за поддержание баланса клеток в организме в течение всей жизни актиний.
Исследователи расшифровали все типы нервных и железистых клеток и их истоки развития актинии. Ученые смогли сгруппировать клетки с пересекающимися отпечатками и выявить общие популяции клеток-предшественников и стволовых клеток в различных тканях.
Ученые были удивлены, когда выяснилось, что нейроны, железистые и сенсорные клетки произошли от одной общей популяции. Обнаружилось, что один ген играет особую роль в развитии этих общих клеток-предков. SoxC обнаружен во все клетках-предшественниках нейронов, железистых клетках и книдоцытах, необходимых образования всего разнообразия клеток.
По словам Технау, их с коллегами весьма заинтересовал тот факт, что ген оказался не чужим — он также играет важную роль в формировании нервной системы у человека и других животных.
Исследователи обнаружили, что у морских анемонов процессы развития сохраняются независимо от возраста — от эмбриона до взрослого организма. Тогда как у людей, они играют важную роль лишь на эмбриональной стадии, а актинии способны заменять поврежденные или отсутствующие нейроны на протяжение всей своей жизни.
Ученые отмечают, что потребуется больше исследований, чтобы понять как именно им это удается.