«Россияне идут по собственным трупам» 3 15.11.2022, 13:16

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Гайдай рассказал о бессмысленных штурмах РФ в Луганской области.

Российские оккупанты перекидывают большое количество мобилизованных на линию фронта в Луганской области. Командование бросает их на штурмы и даже не уносит погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

Он отметил, что в Луганской области продолжаются довольно ожесточенные и тяжелые бои. Так, россияне смогли подготовиться к наступлению ВСУ - возвели фортификационные сооружения, окопались и успели подтянуть резервы. В частности, на этом направлении воюет большое количество мобилизованных и «зеков». Их количество не дает украинским защитникам быстро продвигаться.

При этом он отметил, что местные жители уже достаточно громко слышат бои у крупных городов, как Рубежное и Кременная. Гайдай добавил, что это говорит о том, что линия фронта постепенно приближается.

«Я уверен, что они будут перекидывать туда еще резервы. Здесь главное отследить, куда они будут перекидывать как раз тех десантников, которых сняли с херсонского направления», - сказал он.

По его словам, этих десантников не хватит для закрытия всех пробелов в российской обороне. Поэтому от того, куда будут перекинуты десантники, будут зависеть и действия украинских войск.

Гайдай считает, что россияне и дальше будут отправлять неподготовленных мобилизованных для попыток штурма.

«Мы видим одну и ту же ситуацию: их подвозят огромное количество, часами идут артиллерийские обстрелы. Затем пытаются вперед бросать где-то 20-30 - до взвода солдат. Они погибают, снова часами обстрелы, и снова бросают подразделения вперед... Они идут по собственным трупам. Они не забирают погибших, иногда даже раненых оставляют так же», - добавил он.

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