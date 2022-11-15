У политзаключенного Евгения Афнагеля появились серьезные проблемы со здоровьем 15.11.2022, 13:28

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Евгений Афнагель

Фото: «Радыё Свабода»

В тюрьме у него испортилось зрение.

Политзаключенного активиста «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, приговоренного к семи годам колонии, удерживают за решеткой почти 26 месяцев. Он отбывал срок в Новополоцкой колонии № 1, а потом ему усилили режим и перевели в Могилевскую тюрьму № 4.

За время в заключении у Евгения испортилось зрение, поэтому теперь он вынужден носить очки, сообщает правозащитный центр «Весна». За решеткой он много читает и рисует. Звонки ему разрешены только раз в месяц.

Поддержать Евгения Афнагеля можно письмами солидарности: Тюрьма №4, 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А, Евгению Игоревичу Афнагелю.

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