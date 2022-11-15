На левом берегу Днепра войска РФ бросают укрепленные рубежи и бегут на 20 км в тыл

На левом берегу Днепра войска РФ бросают укрепленные рубежи и бегут на 20 км в тыл2
- 15.11.2022, 13:30
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Позиции врага находится под огневым контролем ВСУ.
Логистика врага на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ.
Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Південь» Наталья Гуменюк, передает «Еспресо».
«Гипотетически враг может угрожать Херсону, потому что расстояние позволяет использовать разные виды оружия, но ВСУ тоже не стоят на месте и используют контрбатарейную борьбу. В связи с чем наблюдается активность вражеских войск на левом берегу Днепра по продвижению вглубь от берега на 15- 20 км», - объяснила она.
По словам Гуменюк, даже обустроенные рубежи на самом берегу Днепра противник покидает и продвигается глубже, чтобы учесть дальнобойность артиллерии ВСУ.