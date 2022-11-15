Путин стал помехой для Китая 2 Альфред Кох

15.11.2022, 13:32

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Альфред Кох

Пекин скоро ужесточит свою позицию.

Подошел к концу двести шестьдесят четвертый день войны. На фронте вроде бы ничего по сравнению со вчерашним днем не изменилось, а вроде бы и изменилось. По картам ISW все по-прежнему, а паблики пишут, что украинские Силы Специальных Операций (ССО) все-таки закрепились на Кинбурнской косе и значит созданы предпосылки для деблокирования порта Николаева и других городов в этой районе.

Пишут, также, что и в районе Херсона ВСУ перешли на левый берег и ведут бои уже по линии Голая Пристань - Алешки. Генштаб ВСУ (как обычно) хранит гробовое молчание, а Ермак всячески намекает своими эмодзи на то, что завтра будут хорошие новости. Посмотрим, до утра осталось недолго.

Сегодня перед началом саммита G-20 на Бали состоялась встреча Байдена и Си Цзиньпина. Пресс-релиз Белого Дома был выдержан в более оптимистичных тонах, чем пекинский, но из заявлений сторон все-таки можно сделать кое-какие выводы.

К тому же я посмотрел более-менее все, что сегодня по этому поводу публиковали ВВС, DW, Reuters и другие издания. Хороший материал по сегодняшней встрече дала Financial Times. Что мне показалось важным?

Во-первых, это их первая очная встреча в качестве глав государств. Но уже будучи главами они провели пять видео- и телефонных переговоров. А, вообще-то, Байден и Си давно и хорошо знакомы. В 2011-2012 годах они, будучи заместителями глав государств, провели вместе много дней путешествуя по Китаю. Чувствуется, что между ними есть взаимопонимание и Байден прямо сказал, что они могут говорить друг другу все открыто и конкретно, без экивоков. И даже похвалил Си Цзиньпина за прямоту.

Во-вторых, вместо запланированных двух часов, они проговорили больше трех. Это очень позитивный знак. Он означает, что они были увлечены беседой и разговор шел в конструктивном русле. Обычно, если разговор не клеится или позиции слишком далеки друг от друга, то переговоры длятся меньше запланированного времени. А тут - наоборот.

В третьих, они договорились, что в январе в Китай приедет Блинкен для продолжения начатых переговоров. Это тоже позитивный знак: значит есть что обсуждать и углублять.

Касательно конкретно темы войны в Украине стороны заявили о том, что абсолютно недопустимо не только применение в ней ядерного оружия, но даже и угрозы такого применения.

По оценке китайских экспертов, Си Цзиньпин дал понять Байдену, что Пекин мог бы занять более решительную позицию в отношении Москвы, но он хочет понять, что может ему предложить за это Вашингтон. У Пекина и Москвы сложились хорошие торговые отношения и он не станет ими жертвовать без четкого понимания того, что ему может предложить Вашингтон в качестве компенсации за их ухудшение.

Китай прежде всего надеется на смягчение ограничений на доступ к высоким технологиям, общее потепление экономических отношений и снижение уровня протекционизма. Собственно об этом и будет говорить Блинкен во время своего визита в Китай.

Одновременно сегодня Генеральная ассамблея ООН приняла большинством голосов резолюцию о том, что Россия должна компенсировать тот вред, который она нанесла своей агрессией Украине. Фактически речь идет о репарациях. И это решение - важный шаг к тому, чтобы они стали реальностью.

Интересно, что решение было принято 94 голосами «за» при воздержавшихся 73. Против проголосовали 14 стран. И среди них - Китай. То, что голосование проходило одновременно с переговорами США и Китая, дало Пекину возможность отчетливо обозначить Вашингтону свою переговорную позицию. Хочешь, чтобы я надавил на Москву - двигайся навстречу по экономическим вопросам.

Вообще, судя по отчетам, встреча Байдена с Си Цзиньпином была в основном посвящена экономике. Ни Тайвань, ни права человека, ни война в Украине не заняли много времени. И этот акцент тоже, наверняка, был инициативой Пекина. Ему комфортно обсуждать экономическую проблематику, а не гуманитарные вопросы, в которых он более уязвим. К тому же экономическая ситуация в Китае оставляет желать лучшего и его властям нужно кровь из носу что-то делать для поддержки роста.

Я думаю, в январе они договорятся, поскольку и тот и другой заинтересованы в экономическом сотрудничестве и эта конфронтация ослабляет обоих. А значит мы может смотреть в будущее с оптимизмом и Китай скоро ужесточит свою позицию в отношении Путина и его режима.

Путин стал помехой для глобального экономического роста. А это влияет на отношение к нему сильнее, чем бомбардировки мирных городов. Как не цинично это звучит.

Но пока весь этот сюжет только набирает обороты, Залужный сегодня в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Милли прямо сказал: «Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – Россия должна оставить все захваченные территории».

Поэтому высокая политика - высокой политикой, а наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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