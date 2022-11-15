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Белоруска купила машину за $900 ради эксперимента

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  • 15.11.2022, 13:47
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Белоруска купила машину за $900 ради эксперимента

Вот, что из этого вышло.

Журналистка Onlíner Вероника Сайко купила машину за $900 (зато без мам, пап и кредитов) и за несколько месяцев владения успела наездить больше 10 000 километров. Конечно, не без приключений: слишком высоки были риски застрять под Полоцком без связи и с внезапно заглохшим автомобилем. Реально ли найти живое авто на «вторичке» за такие смешные деньги и сколько уже пришлось вложить сил и средств в 23-летний Nissan Almera?

Дисклеймер

Статья не призывает никого к повторению действий, описанных в ней. Покупка 20-летней машины на «вторичке» — это всегда лотерея. Сегодня авто «в отличном техническом состоянии», а завтра двигатель или тормозная система спросят: «Владелец, а чего это ты там заскучал?» — где-нибудь под Лунинцем или Хойниками — и будет уже невесело. В материале описывается только собственный опыт, который пересказывается just for fun. Отмечаем: у машины отсутствует допуск к дорожному движению, но к этому вопросу мы еще вернемся. В общем, наслаждайтесь, а в конце подведем итоги.

Что должно случиться в жизни, чтобы пересесть на машину за $900?

Знакомьтесь, это Nissan Almera N15 Classic 1999 г. в., которая в кругу знакомых и друзей зовется «Альмерочкой», хотя начиналось все с «Ведра с болтами», «Корыта» и «Мы что, на этом корче поедем?».

Но давайте по порядку. Живу я за городом — 1,5 км от МКАД. Ближайшая остановка — в нескольких километрах от дома, до которой нужно еще дойти по лесу. Ситуация с магазинами в «элитном пригороде» еще хуже. То есть любое серьезное мероприятие вроде поездки за зубной пастой/кормом для собак/туалетной бумагой/другими вещами первостепенной важности без машины не обходится. Тем не менее какой-то серьезной необходимости в покупке второго автомобиля в семью еще несколько месяцев назад не было: на двоих хватало Renault Megane 2008 г. в. и «Яндекс.Такси». Работа на удаленке решает.

К слову, эксперимента ради на протяжении нескольких месяцев я ездила исключительно на такси: в январе — марте эта статья расходов составляла около 160—180 рублей. «Всего лишь», если сравнивать с затратами на бензин и обслуживание.

Но лето началось с неприятностей: парализовало любимца семьи — 8-летнюю немецкую овчарку. Из-за болезни пришлось ежедневно ездить (а то и по два раза за сутки) в ветеринарную клинику либо в реабилитационный центр. Машину стало делить все сложнее, зоотакси оперативно вызвать нереально, друзей с авто дергать было уже неудобно (да и за добро приходилось платить рублями).

Эта ситуация совпала с судьбоносным репортажем в конце июня: вместе с автоподборщиками мы искали машину до $1500 для пенсионера. В успех не верил никто, даже герой материала, но тут тучи рассеялись и перед нами предстал он: относительно живой 23-летний Nissan Almera с 1,6-литровым мотором, ценой $1150 и пробегом в 290 тыс. км.

Особенно порадовала история автомобиля: 12 лет в одной семье, последние годы на нем ездила молодая девушка. Обслуживанием занимался механик — дядя владелицы, поэтому делалось все на совесть.

Машина дважды побывала в аварии, бита в переднюю и заднюю части. В связи с этим из важных комплектующих поменяли двигатель, радиатор и все сопутствующее. Днище переваривали и обрабатывали «антикором» в прошлом году, но ржавчина снова стала пробиваться.

Кузов, как и полагается у «японцев», — обнять и плакать (особенно водительскую дверь). Лобовое стекло с трещиной, сломана ручка задней правой пассажирской двери.

На крыше красуются следы непонятного происхождения. (Кислотный дождь, не задевший капот, — или что это вообще было?)

Зато надежный японский мотор работает ровно (только немного «сопливит»), в сочетании с механической коробкой чувствует себя бодро: для своих лет машина неплохо набирает скорость. Отдельный лайк за аккумулятор Bosch. Салон? В лучших традициях 90-х. Да, уставший, но без дырок и рваных швов.

Владельцы авто согласились сбросить цену до $900, но наш пенсионер брать ее не решился. А вот для доставки больной собаки в «ветеринарку» машина подходила идеально. В общем, покупка «корча» была оправдана благими намерениями и журналистским экспериментом, сделка оформлена в ГАИ.

Первая загадочная поломка и ремонт ценою в половину машины

Друзья, конечно же, поморщились, в первый раз сев в машину-ровесницу, но аргумент «зато не пешком» быстро привел их в чувства. В какой-то момент автомобиль из второго номера стал первым. Уставшее Renault начало один за другим выкидывать сюрпризы, а Nissan скромно кушал свои 5—6 литров на «сотню» и больше ни о чем не просил. Кстати, ТО провели предыдущие владельцы незадолго до продажи.

Машина спокойно перенесла поездки на выходные из Минска в Гродно, Барановичи, дважды в Вилейку, Мядель. Более того, почти каждый день на ней преодолевались расстояния по 30 км к родителям в гости и обратно. Где-то на второй-третьей тысяче километров владения у машины отвалился глушитель: проржавело и отвалилось незаводское крепление в передней части. Ситуация не то чтобы приятная, но не смертельная, и решилась за 80 рублей.

На отметке в 298—300 тыс. км на одометре, когда пришла пора менять масло, случилось то, что должно было случиться: одним сентябрьским утром (совпало это с внезапным похолоданием) машина не завелась. Стартер крутил, но не схватывал. Тем не менее спустя примерно 5—10 минут попыток тронуться все же получилось, хотя машина легко могла заглохнуть где-нибудь на светофоре. Приходилось постоянно подгазовывать в ожидании зеленого света.

Слабоумие и отвага: на неисправной машине я согласилась свозить друзей в деревню под Полоцком, где не ловит мобильная связь. По-другому и быть не могло: машина заглохла прямо там, «Отче наш» читали хором. Видимо, высшие силы поверили в наше искреннее желание вернуться домой, и машина снова чудом завелась.

Как назло, у «гаражника» машина вела себя как паинька, и мастер в упор не видел, в чем проблема. Поэтому начали с замены масла, рулевого наконечника, шаровой опоры, которые давно требовали внимания, а закончили топливным фильтром с надеждой, что причина бед с заводкой именно в нем. Вместе с развалом-схождением на ближайшей СТО все манипуляции обошлись в 510 рублей.

Подвеска и масло — это все хорошо, но машина продолжала глохнуть в самые неподходящие моменты и заводилась все дольше. «Аварийка» где-нибудь на проспекте Независимости не спасала от недовольного гудения попутных машин, которым приходилось объезжать синюю полуторатонную преграду, поэтому нервы закипали.

В итоге заменила все свечи и провода, топливный насос, катушку зажигания трамблера. На все про все ушло около 300 рублей. За это время пришлось сменить двух гаражных мастеров и две СТО. На одной станции, правда, ограничились лишь советом побыстрее избавиться от авто и купить «что-то нормальное».

История закончилась в середине сентября: очередным утром машина не завелась совсем, несмотря на все манипуляции. До СТО пришлось добираться на тросе. Наконец на одной из станций мастера, заглянув под капот, воскликнули: «Бинго!» — и отправили домой на двое суток, попросив подготовить к оплате примерно 350 рублей. Дело оказалось в датчике Холла трамблера. Мучения закончились, автомобиль начал исправно заводиться и не подводит до сих пор.

Что сломается следующим?

Важно: техосмотра у машины все еще нет. Конечно, я могла бы это как-то красиво аргументировать, но дело не в позиции, а в том, что автомобиль «дазвол» просто не получит. Как минимум, подшаманить нужно дырку в двери (лучше, конечно, найти ее на разборке) и заменить лобовое стекло.

Накануне подготовки этого текста Almera отправилась к независимому «гаражнику», который ранее машину не видел. Интересовало одно: что, на его взгляд, может отвалиться следующим в самый неподходящий момент.

— Видно, что машина приобретена не у перекупа, а у людей, которые делали ее для себя. Заменены топливные шланги под капотом, стоят новые тормозные магистрали — причем трубки медные. Из очевидных минусов — отсутствие кондиционера. По заводу он был, но сейчас вся система «вырезана». Рекомендую устранить подтеки масла — будет стоить 60 рублей. Я бы заменил трапецию дворников (около 100 рублей на разборке): рано или поздно механизм сломается, не хотелось бы, чтобы это случилось в сильный ливень, — предупреждает специалист.

Какова мораль?

Сейчас на одометре машины уже 303 тысячи километров. На данный момент в нее вложено около $490. В сумму также включен ремонт пробитого на кольцевой колеса, покупка магнитолы и колпаков.

Стоило бы поменять шины: на задней оси у зимней резины «съедена» внутренняя сторона. Видимо, предыдущие владельцы переставили ее с передней.

Сложно загадывать, как эта машина — страшный сон кузовщика — перенесет зиму и как скоро серьезного вмешательства потребует днище. Но пока что есть уверенность: из точки А в точку Б авто точно доставит.

По комфортности машину оценивать сложно: большего никто и не ожидал. Пожалуй, неудобство вызвало только отсутствие подстаканников и кондиционера. Правда, пассажиры любят жаловаться на «такое чувство, будто мы прямо по земле едем». Ну, их проблемы, как и тех, кто морщится при виде этого чуда автопрома.

Отработала ли машина вложенные в обслуживание $480 за четыре месяца и энную сумму на бензин? С учетом имеющихся вводных — жизнь за городом, больная собака, любовь к небольшим путешествиям по Беларуси — да. Слушать свою музыку в любом случае приятнее, чем рассказы «успешных» таксистов.

Стоит ли повторять этот эксперимент, если бюджет сильно ограничен? С пропиской в городе — вряд ли. Больше нервов и времени уйдет на поиск чего-то относительно живого. А вот как первый автомобиль для студента, которому нужно набить руку, поцарапать диски о всевозможные бордюры и задеть пару ограничителей — вариант для растерзания идеальный.

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