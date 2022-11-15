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ВСУ ликвидировали большую группу офицеров РФ в Горловке

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  • 15.11.2022, 13:50
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ВСУ ликвидировали большую группу офицеров РФ в Горловке
Фото: AP

Атакован пункт управления российской армии.

В результате точного удара ВСУ в Горловке уничтожили около 15 российских офицеров и много техники врага. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Череватый отметил, что украинские воины ликвидировали около полутора десятков российских офицеров. Кроме того, уничтожили:

7 автомобилей,

3 бронированные тягачи,

две пушки МТ-12 «Рапира».

«Фактически ежесуточно мы пытаемся уничтожать либо скопление врага, либо его техники, командные пункты, а также склады с боеприпасами. И это ощущается по динамике тех же атак врага», – подчеркнул представитель Восточной группировки войск.

Украинские защитники все больше осваивают высокоточное оружие, предоставленное международными партнерами. Череватый подчеркнул, что это помогает достаточно точечно и качественно поражать как командные пункты, так и составы с вооружением и логистику российской армии.

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