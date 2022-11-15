ВСУ ликвидировали большую группу офицеров РФ в Горловке

ВСУ ликвидировали большую группу офицеров РФ в Горловке3
- 15.11.2022, 13:50
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Атакован пункт управления российской армии.
В результате точного удара ВСУ в Горловке уничтожили около 15 российских офицеров и много техники врага. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Череватый отметил, что украинские воины ликвидировали около полутора десятков российских офицеров. Кроме того, уничтожили:
7 автомобилей,
3 бронированные тягачи,
две пушки МТ-12 «Рапира».
«Фактически ежесуточно мы пытаемся уничтожать либо скопление врага, либо его техники, командные пункты, а также склады с боеприпасами. И это ощущается по динамике тех же атак врага», – подчеркнул представитель Восточной группировки войск.
Украинские защитники все больше осваивают высокоточное оружие, предоставленное международными партнерами. Череватый подчеркнул, что это помогает достаточно точечно и качественно поражать как командные пункты, так и составы с вооружением и логистику российской армии.