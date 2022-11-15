КГБ занялся уборщицами 6 15.11.2022, 14:20

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Главу клининговой компании обвинили «в связи с американскими фондами и МВД Словакии».

КГБ обвинил клининговую компанию в неуплате налогов. Государству нанесен ущерб в особо крупном размере. О задержании пяти человек сообщил пропагандистский телеканал «Беларусь 1».

Речь идет об общественном объединении «Солнечный круг». В эфире телканала заявили, что «некая гражданка Тихонова, прикрываясь трудоустройством инвалидов, решила сэкономить на выплате налогов».

«Используя имеющуюся в белорусском законодательстве льготу, позволяющую работодателю отчислять в Фонд социальной защиты населения 5% от прибыли в случае трудоустройства не менее трети инвалидов, она учредила предприятие с видом деятельности „уборка помещений“ со штатом 6 человек, 4 из которых — лица с ограниченными возможностями. При этом работы, приносящие прибыль предприятию, выполняли 900 человек, не являющиеся инвалидами, которые систематически привлекались по договору подряда», — заявил в эфире гостелеканала заместитель начальника Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

В сюжете показали момент задержания женщины. Там также сообщили, что «пять фигурантов уголовного дела уже дают признательные показания».

Кроме того, Елену Тихонову обвинили в связи в американскими фондами и МВД Словакии.

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