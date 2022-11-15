Украинские войска форсировали Днепр 2 15.11.2022, 14:34

2,494

ВСУ перенесли боевые операции на левый берег сразу после освобождения Херсона.

15 ноября начали приходить сообщения о проникновении украинских войск на Кинбурнскую косу, в города Олешки, Каховка и Новая Каховка. Все они находятся на левом берегу Днепра.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил вечером 14 ноября в видеостриме, что украинские войска освободили город Олешки на левом берегу Днепра.

Арестович заявил, что на Кинбурнской косе больше нет российских военных, которые, по его словам, еще недавно обстреливали расположенный на противоположном берегу город Очаков.

Утром 15 ноября Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором видно передвижение группы украинских военных на легкомоторных лодках. Возможно, речь идет о форсировании Днепра или Днепровского лимана.

15 ноября советник главы Херсонской облгосадминистрации Сергей Хлань разместил посты с названиями других прибрежных городов: Каховка и Новая Каховка.

Из этого следует, украинская армия перенесла боевые операции на левый берег Днепра сразу после освобождения Херсона.

Beautiful Dnipro pic.twitter.com/SMpr97fpkZ — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 13, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».