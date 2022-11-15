Украинские военные показали, как готовятся к вторжению из Беларуси
- 15.11.2022, 14:40
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Автомагистрали, леса и населенные пункты станут для оккупантов ловушкой.
Министерство обороны показало, как украинские военные готовятся на случай повторного вторжения со стороны Белоруссии. В ведомстве предупредили, что огонь откроется по противнику, как только он пересечет госграницу.
Об этом сообщается в Facebook Минобороны Украины.
«Силы обороны Украины готовятся к отражению возможного вторжения захватчиков из Беларуси. Огненное поражение противника начнется, как только враг пересечет государственную границу», - говорится в описании под видео.
Там также отметили, что для обороны и отпора вооруженной агрессии будут привлечены все возможные силы и средства.
«Автомагистрали, леса, населенные пункты станут для российских оккупантов настоящим адом!» - подчеркнули в Минобороны.