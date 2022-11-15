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Население Земли превысило 8 миллиардов человек

  • 15.11.2022, 14:44
Население Земли превысило 8 миллиардов человек
Фото: shutterstock.com

В ООН назвали регионы, которые обеспечили большую часть этого роста.

Население Земли 15 ноября официально превысило 8 миллиардов человек. Больше всего людей проживает в Китае.

Об этом сообщает сайт Фонда народонаселения ООН (UNFPA).

В отчете ООН говорится, что Азия и Африка обеспечили большую часть этого роста, в то время как вклад Европы - отрицательный из-за сокращения численности населения.

Крупнейшим вкладчиком в 8-й миллиард является Индия с приростом населения на 177 миллионов человек. При этом Китай является вторым - 73 млн человек.

В ООН прогнозируют, что вклад Китая в следующий миллиард будет отрицательным, в связи с тем, что КНР является самой густонаселенной страной.

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