Население Земли превысило 8 миллиардов человек 15.11.2022, 14:44

Фото: shutterstock.com

В ООН назвали регионы, которые обеспечили большую часть этого роста.

Население Земли 15 ноября официально превысило 8 миллиардов человек. Больше всего людей проживает в Китае.

Об этом сообщает сайт Фонда народонаселения ООН (UNFPA).

В отчете ООН говорится, что Азия и Африка обеспечили большую часть этого роста, в то время как вклад Европы - отрицательный из-за сокращения численности населения.

Крупнейшим вкладчиком в 8-й миллиард является Индия с приростом населения на 177 миллионов человек. При этом Китай является вторым - 73 млн человек.

В ООН прогнозируют, что вклад Китая в следующий миллиард будет отрицательным, в связи с тем, что КНР является самой густонаселенной страной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».