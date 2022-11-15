Зверская казнь «вагнеровца» кувалдой: Пригожин начал «переводить стрелки» 18 15.11.2022, 14:53

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Евгений Пригожин

До этого главарь ЧВК заявлял о «хорошей работе» своих наемников.

Российский олигарх и владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пытается переложить на США ответственность за показательную казнь на камеру одного из своих бывших наемников Евгения Нужина.

Как пишет «Медуза», Пригожин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести доследственную проверку для установления факта и обстоятельства убийства экс-«вагнеровца».

Главарь ЧВК «Вагнер» всячески отрицает, что Нужина похитили и убили его наемники: «поскольку никто из сотрудников после опроса не довел информацию о том, что похищал Нужина, либо участвовал в его казни».

По словам Пригожина, это было под силу спецслужбам США, которые «похищают людей по всему миру».

До этого владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя показательную казнь, заявил, что Евгений Нужин «встретился с недобрыми, но справедливыми людьми»: «Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании».

Ранее завербованного заключенного Евгения Нужина казнили кувалдой наемники из ЧВК «Вагнер» после того, как он побывал в украинском плену и на камеру выражал желание воевать в составе ВСУ против россиян.

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