Невзоров: А нужна ли вообще Россия? 18 15.11.2022, 15:02

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Для Кремля режима все может закончиться гораздо быстрее.

Известный журналист Александр Невзоров вывел свою формулу «России будущего».

— Херсон доказал, что для путинского режима все может закончиться гораздо быстрее, чем предполагалось, и гораздо страшнее, — сделал вывод Александр Невзоров на своем канале. — Но бог с ним, с путинским режимом, он уже приговорен, его агония особого интереса не представляет.

Публицист размышляет о смене власти в стране, как всегда, при помощи ярких метафор.

— Этот режим кому-то придется сменить — и тут возникает вопрос власти. И этот вопрос не может быть отложен в долгий ящик. Если власть и захватят те, кто являются «наследниками Путина» по бюрократической прямой, то удержат ее ненадолго.

Как бы они сейчас ни пыжились, ни мелькали в ящике, это все рыбы-прилипалы, не способные к самостоятельному существованию. Они политически нежизнеспособны. Это полнейшие нули.

Конечно, передний спинной плавник у них у всех отлично смещен и метаморфирован в присоску, которой они надежно крепились к телу хозяина. Но хозяина очень скоро не станет.

Эти прилипалы стремительно передвигались в политическом море, нападали, декламировали, но только на присосе к телу хозяина. Сами по себе они никто. Прилипалы, сколько бы их ни было, никогда не смогут сложиться в кита или акулу, на которых они паразитировали.

Это все будет заметно уже в первые две недели после смерти Путина. Растерянную, оцепеневшую страну ждет чрезвычайно забавный аттракцион — чехарда. Всех этих мишустиных, кириенок, володиных, патрушевых, шойг можно и не рассматривать всерьез, — полагает Невзоров.

А вот о будущем самой России он говорит прямо, вполне понятно и без аллегорий.

— Возможно ли вообще обустроить Россию и вернуть ее на путь адекватности, вменяемости, развития? Вероятнее всего, нет.

Чтобы изменить то, что наворотил путинизм, в России необходимо будет отменить все, без исключения, законы, принятые за 20 лет. Я даже не говорю про открыто уродливые законы типа «оскорбления чувств верующих», запрета интернета и т.д. Просто надо будет отменять все!

Там в законодательстве ничего здравого нет. Там нет никаких законов. Это не законы, а просто соусы к диктатуре, и эти соусы проще выплеснуть, чем в них ковыряться, определяя степень их токсичности.

Необходимо будет ликвидировать Роскомнадзор, ФАС, ФСБ, министерство образования, культуры, труда, Росгвардию, ВПК-шные структуры, миграционные службы, таможни, всякие там думы, росмониторинги, роснадзоры и все другие деградационные кормушки, существование которых не вызвано никакой необходимостью.

Необходимо будет открыть все границы, вступить в НАТО, готовить отказ от рубля и вступать в зону евро, полностью освободить от налогов малый и средний бизнес, разрешив всем любую торговлю, любые возможности заработать и обогатиться.

Необходимо будет плюнуть на все идеи, на все величие и, прежде всего, вытаскивать людей из нищеты, безнадеги и дерьма. Необходимо будет поощрять любые формы материального благополучия, разрешить вообще все — и на идейной поляне, и на финансовой поляне тоже.

Дать всем возможность зарабатывать столько, сколько смогут, что называется, унести. И полностью необходимо устранить любое присутствие государства в любых расчетах граждан и юрлиц между собой.

Необходимо будет провести, конечно, самую беспощадную люстрацию от путинцев всех рангов, сократить в 20 раз чиновничий аппарат, полицию и т.д..

Понятно, что страна в таком виде уже не будет Россией, но, соответственно, возникает ужасный вопрос: нужна ли вообще Россия в таком случае? — заключает публицист.

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