«У нас 2000 гаубиц, а у ВСУ 20, но наши не работают»: новый приступ паники в РФ 4 15.11.2022, 15:11

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Кремлевские пропагандисты резко сменили тон.

В течение 9 месяцев полномасштабного вторжения не все россияне поняли, что количество никогда не сравнится с качеством. Так, оккупанты стремились высмеять оснащение ВСУ, но получилось бестолково.

Во время одного из телешоу на российском ТВ, на которое обратил внимание в телеграм украинский журналист Денис Казанский, россияне с важными выражениями лиц решили обсудить ситуацию с оснащением украинских и российских войск. Напомним, что последнее уже потеряло тысячи своих машин. И это только начало.

Так в студии произошла перепалка двух так называемых военных экспертов. Один из них пытался объяснить, что украинское войско лучше оснащено техникой. Естественно, его оппонент просто не мог усидеть на месте.

Тот, кто активно отстаивал бестолковую российскую армию решил сделать акцент на количестве. Мол, в России на оснащении 2000 гаубиц, а у Украины вроде всего 20. На что его оппонент подчеркнул, что хоть у страны-агрессора и 2000 машин, но все они не работают.

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