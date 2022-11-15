Названы лучшие напитки для здоровья нервной системы 7 15.11.2022, 15:12

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Они помогают справиться с эмоциями.

Зеленый и белый чай, цикорий и чай со зверобоем полезны для нервной системы. Об этом рассказал Игорь Мацокин, врач-невролог.

«Зеленый и белый чаи помогают чувствовать себя лучше, быть более активным в течение дня, а вот кофе злоупотреблять не стоит», — отметил он.

Врач объяснил, что кофе, хотя и дает заряд бодрости, может оказывать негативное влияние на организм. Чай же содержит большое количество биологически активных веществ, таких как катехины, антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты, витамины В1 и В2, железо, магний и сам кофеин.

«Цикорий, пусть и напоминает кофе на вкус, кофеина не содержит и поэтому не усиливает сердцебиение и не повышает давление. Благодаря витаминам группы В он может улучшать настроение и расслаблять нервную систему в целом», — рассказал Мацокин.

По словам невролога, травяные чаи, в состав которых входит зверобой, имеют мягкое антидепрессивное и общее тонизирующее действие. Кроме того, зверобой способствует уменьшению тревоги и страха, снимает эмоциональное напряжение.

«Полагают, что антидепрессивное действие растения обусловлено способностью его активных веществ повышать уровень серотонина. Серотонин помогает регулировать циклы сна и бодрствования, играет важную роль в настроении, моторных, когнитивных и вегетативных функциях организма. Кроме того, зверобой влияет на обмен мелатонина, гормона сна», — дополнил врач.

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