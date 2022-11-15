В Беларуси ввели новые правила по строительству жилья для льготников 3 15.11.2022, 15:18

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В стране в этом году заметно подорожали строительные материалы.

Правительство приняло очередные изменения по строительству жилых домов для льготников. Так, Совмин внес корректировки по предельной стоимости квадратного метра жилья, под которые в этом году выделяются льготные кредиты от двух госбанков — «Беларусбанка» и «Белагропромбанка».

К примеру, на уровне 940 рублей установили предельный норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, чтобы получить льготный кредит от «Беларусбанка». Изначально эта сумма была на уровне 898 рублей. Новый потолок распространяется на кредитные договоры на льготные кредиты от «Беларусбанка», которые заключили после 1 ноября. Речь идет о строительстве или реконструкции жилого помещения.

То есть льготники смогут подавать заявки на льготные кредиты под чуть более дорогое жилье, чем ранее. Нынешнее решение чиновников может быть связано с удорожанием стоимости возведения одного квадратного метра жилья. Напомним, в Беларуси в этом году заметно подорожали строительные материалы.

Для многодетных семей потолок по стоимости «квадрата» для получения льготного кредита от «Беларусбанка» остался на прежнем уровне — 817 рублей.

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