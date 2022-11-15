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Россия уже сломлена

  • Сергей Гайдай, «Новое время»
  • 15.11.2022, 15:24
  • 7,392
Россия уже сломлена

Вся южная группировка врага окажется в ситуации как на Херсонском плацдарме.

Любой, кто намеренно или по недоразумению говорит о сегодняшних переговорах между Украиной и Россией, играет на стороне РФ. Потому что Россия проигрывает войну. Более того, сейчас у нее нет ресурсов вести успешные боевые действия, а Украина эти ресурсы наращивает. И на месте американских деятелей я бы говорил не о переговорах, а о резком увеличении потенциала Украины за счет предоставления вооружения. А переговоры — передышка для России, это замораживание конфликта, это все то же желание сохранить лицо агрессору и военному преступнику Путину вместе с его фашистским режимом. Сегодня это подыгрывание агрессору, дать возможность перегруппироваться, накопить силы, найти вооружение, мобилизовать новую партию военных, обучить их и т. д. Замораживание конфликта — мы уже это проходили.

Потому Украина не должна идти ни на какие переговоры, она должна продолжать боевые операции. А переговоры с Россией возможны только тогда, когда РФ готова будет выполнить все условия, которые прежде всего включают освобождение украинских территорий в пределах границ 1991 года. Все остальное — капитуляция и подыгрывание агрессору.

А после этого условия должны следовать: демилитаризованная зона РФ не менее чем на 100 км вдоль границы, многолетние репарации и возмещение всех убытков, нанесенных этой войной Украине, вопросы выхода России из ООН и международный контроль за ядерным потенциалом.

Но сейчас точно не время для переговоров. Сейчас время наступательных операций и освобождение нашей территории. Думаю, что Россия уже сломлена, просто она будет отступать дорогой ценой как для своих солдат, так и, к сожалению, для украинских граждан. Потому сломить ее может только физическая ликвидация Путина. Ну, и наши победы.

И, как мне кажется, следующая операция на сегодняшний момент — это выход наших войск к Бердянску — Мариуполю и взятие под огневой контроль Крымского моста. Тогда вся южная группировка врага окажется в ситуации, в которой она была на херсонском плацдарме. И это не последняя операция, потому что нам необходимо еще освобождать Донбасс.

Сергей Гайдай, «Новое время»

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