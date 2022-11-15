Белорус пытался незаконно вывезти в РФ собак и котов редких пород

Белорус пытался незаконно вывезти в РФ собак и котов редких пород3
- 15.11.2022, 15:31
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У водителя нашли оригинальные европейские ветеринарные паспорта животных.
Гражданин Беларуси в возрасте 35 лет незаконно перевез через границу с Польшей более десятка редких собак и кошек, рассказали в Брестской таможне.
Его микроавтобус FIAT DUCATO был остановлен на трассе М1, когда водитель уже следовал в направлении России. В грузовом отсеке фургона обнаружили восемь собак и пять котов редких пород.
Как выяснилось, белорус ввез их в Беларусь со стороны Польши, используя поддельные паспорта, под видом метисов.
«Вместе с тем, у водителя на момент проведения таможенных операций имелись оригинальные европейские ветеринарные паспорта, родословные и регалии на фактически перемещаемых животных», – отметили в таможне.
Имеющихся документов, к примеру, было достаточно, чтобы заниматься племенным разведением домашних питомцев.
Среди «нелегалов» оказались собаки и кошки пород сибаину, чихуахуа, вест хайлэндвайт терьер, американский стаффордширский терьер, ориентальная кошка, кот экзот и других.
Водителю грозит штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией всего, что было скрыто от таможенного декларирования. Против него начали административный процесс.