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Белорус пытался незаконно вывезти в РФ собак и котов редких пород

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  • 15.11.2022, 15:31
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Белорус пытался незаконно вывезти в РФ собак и котов редких пород

У водителя нашли оригинальные европейские ветеринарные паспорта животных.

Гражданин Беларуси в возрасте 35 лет незаконно перевез через границу с Польшей более десятка редких собак и кошек, рассказали в Брестской таможне.

Его микроавтобус FIAT DUCATO был остановлен на трассе М1, когда водитель уже следовал в направлении России. В грузовом отсеке фургона обнаружили восемь собак и пять котов редких пород.

Как выяснилось, белорус ввез их в Беларусь со стороны Польши, используя поддельные паспорта, под видом метисов.

«Вместе с тем, у водителя на момент проведения таможенных операций имелись оригинальные европейские ветеринарные паспорта, родословные и регалии на фактически перемещаемых животных», – отметили в таможне.

Имеющихся документов, к примеру, было достаточно, чтобы заниматься племенным разведением домашних питомцев.

Среди «нелегалов» оказались собаки и кошки пород сибаину, чихуахуа, вест хайлэндвайт терьер, американский стаффордширский терьер, ориентальная кошка, кот экзот и других.

Водителю грозит штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией всего, что было скрыто от таможенного декларирования. Против него начали административный процесс.

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