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Лукашисты испугались рельсовых партизан и забастовок в Лиде

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  • 15.11.2022, 15:45
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Лукашисты испугались рельсовых партизан и забастовок в Лиде
Дмитрий Медведский

Жителя города осудили на три года колонии.

Суд Лидского района вынес приговор Дмитрию Медведскому, которого обвиняли в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, порче путей сообщения и оскорблении Лукашенко».

Об этом сообщает сайт ПЦ «Весна».

Судебный процесс вела судья Наталья Лобан, которая совсем недавно, 26 сентября, была назначена судьей Лидского района на 5 лет. До этого она занимала должность судьи в суде Дятловского района.

Медведского задержали 2 сентября 2022 года, а уже 6 сентября 2022 года появилось «покаянное» видео с ним.

По версии лукашистов мужчина призывал к забастовке, протестам, а также предлагал устраивать диверсии на железной дороге.

Дмитрия обвиняли сразу по трем статьям Уголовного кодекса.

Судебное разбирательство длилось один день. Судья Наталья Лобан признала Медведского виновным и наказала его лишением свободы сроком на три года в условиях колонии общего режима.

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