В Минске пенсионер выбросил из окна 10 тысяч рублей для «следователя» 15.11.2022, 15:50

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Мужчина передал мошенникам все свои сбережения.

В Минске 83-летний мужчина передал телефонным мошенникам все свои сбережения, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась дочь пенсионера, которая сообщила, что ее отец стал жертвой телефонных мошенников. Выяснилось, что на домашний телефон потерпевшему поступил звонок от якобы следователя, который просил передать «курьеру» деньги за спасение сына, который является виновником ДТП. Когда за деньгами приехал молодой человек, пенсионер сбросил ему из окна 10 000 рублей.

Потерпевший рассказал милиционерам, что знал о таком способе мошенничества, но в тот момент испугался за сына и растерялся.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.

В милиции напомнили, что «курьеры» несут уголовную ответственность наравне с организаторами преступной схемы.

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