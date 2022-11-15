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Белорусский врач пояснила, какая польза в картошке

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  • 15.11.2022, 16:23
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Белорусский врач пояснила, какая польза в картошке

А также посоветовала, как ее правильно готовить.

Белорусский врач-эндокринолог Алена Вавилова рассказала, может ли быть полезен для организма такой популярный в Беларуси продукт, как картофель, или же он только вредит организму, пишет ranak.me.

- Картофель питателен и быстро насыщает организм: он богат не только крахмалом, но и содержит в своем составе белок и витамин С, калий, фосфор, магний, кальций, железо и цинк, - рассказала Алена Вавилова.

По ее словам, картошка может быть полезна лишь в тех случаях, если научиться ее правильно готовить.

Она предложила запекать ее с кожурой, отваривать в мундире либо же тушить с овощами.

- Жареный картофель или картофель-фри лишены питательной ценности и только поспособствуют набору лишнего веса, - предупредила врач-эндокринолог.

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