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Белорусский вратарь провел мощный сезон в чемпионате Швеции

  • 15.11.2022, 16:40
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Белорусский вратарь провел мощный сезон в чемпионате Швеции

Филипп Войтехович стал одним из лидеров по количеству отбитых мячей.

Этот точно знаковый в карьере 32-летнего белорусского футболиста Филиппа Войтеховича. Всего за три года белорусский вратарь, уже ловивший себя на мыслях о завершении карьеры, вместе со шведским «Вернаму» прошел путь из Д3 до «Аллсвенскана» (Д1), попутно получив статуэтку лучшего кипера второй по силе лиги Швеции-2021, пишет «Трибуна».

Чемпионат-2022 стал для «Вернаму», имеющему 110-летнюю историю, дебютным в элите - и команда не опозорилось, хотя было много разговоров о ее скромном бюджете. По ходу сезона Войтеховичу и Ко даже удалась серия из четырех побед – над «Хельсингборгом» (3:2), «Сириусом» (3:2), «Варбергом» (1:0) и «Мьелльбю» (2:1). При этом во всех матчах «Вернаму» не считался фаворитом.

За три тура до конца чемпионата команда обезопасила себя от вылета из «Аллсвенскана». Из 30 матчей в Д1 «Вернаму» выиграл девять и набрал 37 очков, чего хватило на итоговое десятое место.

В достойном сезоне команды велика заслуга и Войтеховича – самого возрастного футболиста в ростере.

Железный первый номер

Белорус защищал ворота клуба из 20-тысячного города на юге Швеции в 27 матчах чемпионата. Войтехович не выходил на поле лишь в трех заключительных играх «Аллсвенсканы», когда «Вернаму» уже сохранил элитную прописку.

При этом по ходу сезона Филипп мог потерять статус первого номера, ведь в июле «Вернаму» подписал вратаря из будущего чемпиона Швеции «Хэкена» Юнатана Рашида. 30-летний кипер имел опыт игры не только во всех дивизионах на Родине, но и в норвежской лиге. Однако приезд конкурента не смутил белоруса, который выиграл борьбу за место в стартовом составе. Рашид появился на поле лишь в ничего не решающих матчах на финише чемпионата.

Много пропускал

За 27 матчей Войтехович 42 раза достал мяч из сетки ворот. Чаще в сезоне-2022 пропускал лишь Фредрик Андерссон из «Варберга» – 46 голов.

В среднем за 90 минут Филипп пропускал 1,46 мячей – это уже шестой показатель с конца по «Аллсвенскану». При этом стоит отметить, что каждый четвертый матч белорус сохранял ворота в неприкосновенности – в его активе семь «сухарей».

Также Войтехович провел три матча на групповой стадии Кубка Швеции, где пропустил три мяча, отыграв в одном поединке на ноль.

Один из топов по количеству работы

Однако нельзя сказать, что белорус виноват в таком количестве голов. Важные обстоятельства: лишь один голкипер элиты получал больше ударов в створ. За 27 туров мяч 155 раз летел в ворота Войтеховича. Большее работы было лишь у упомянутого Андерссона (156).

Получается, за 90 минут Филипп получал 5,4 удара в створ – а это пятое место среди всех вратарей лиги. Войтехович отразил 72,9% этих выстрелов, чего хватает на шестое место среди вратарей, проведших более 20 матчей в сезоне.

Лидер лиги по сейвам

Если переводить последний показатель в количество, то Филипп совершил 113 сейвов – это самая большая цифра в шведском сезоне-2022. На 90 минут приходилось 3,9 сейвов, чего хватает на третье место по всему чемпионату.

Хотите посмотреть на вратарское мастерство Войтеховича? Вот лишь несколько эффектных спасений в завершившемся сезоне.

Также у белоруса хватало работы при выходах из ворот. Филипп 46 раз выдвигался с ленточки, а это четвертый показать по «Аллсвенскану».

Согласно индексу WyScout, Войтехович десятый вратарь шведской лиги-2022.

Консультировался с Хомутовским

После стартового отрезка Войтехович не постеснялся обратиться за сторонней помощью. Вратарь позвонил Василию Хомутовскому, впечатлившему своей работой в брестском «Динамо».

«После «Эльфсборга» (1:4, 3-й тур) созвонились, Хомутовский помог мне разобрать все мои ошибки, провел анализ, кое-что подсказал. И уже в следующем матче мы сыграли 0:0 с действующим чемпионом «Мальме», – делился Войтехович.

Поднял свою стоимость на 40%

По оценкам портала Transfermarkt, на начало сезона трансферная стоимость белоруса составляла 250 тысяч евро, которую он получил после выхода в Д1. Интересно, что до перехода в «Вернаму» в марте 2019-го Войтеховича максимально оценивали в 100 тысяч евро. Это было в 2013 году, когда Филипп являлся футболистом брестского «Динамо».

В июне 2022-го эксперты Transfermarkt увеличили цену вратаря еще на 50 тысяч евро, а через два месяца подняли ее до 350 тысяч евро. При этом стоимость голкипера до конца года может вырасти – впереди декабрьское обновление цен.

Прямо сейчас Войтехович является шестым по цене футболистом «Вернаму», где в среднем игроков оценивают в 261 тысячу евро (14-й показатель по лиге). Если сравнить Филиппа с другими белорусскими вратарями, то его стоимость уступает лишь трем соотечественникам – Павлу Павлюченко (500 тысяч евро), Андрею Кудравцу (450 тысяч евро) и Антону Чичкану (400 тысяч евро).

Помог оплатить реабилитацию коллеге

В минувшем сезоне у Войтеховича хватало событий, не связанных с футбольной карьерой. К примеру, вратарь вместе с главой профсоюза футболистов Александром Сверчинским оплатили курс физиореабилитации экс-игроку «Городеи» Ростиславу Шавелю. Последнего в сентябре 2021-го осудили на три года «домашней химии» по статье 342 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).

«Если есть возможность – нужно пробовать помогать, тем более, если тебе сейчас намного проще, чем ему. Если человеку от этого хоть немного станет легче – чудесно. Не могу сказать, что делаю нечто необычное, есть много людей, которые приносят больше пользы. Но когда понимаю, что могу чем-то помочь, стараюсь это делать, хоть все охватить невозможно.

Помощь коллеге принесла плоды: в июне 2022-го Шавель вернулся в большой футбол. Нападающий провел девять матчей и забил три мяча в Д3 за «Фалько» – середняка группы «Север» Минской области.

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