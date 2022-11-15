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Российские ракеты попали в два жилых дома в Киеве

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  • 15.11.2022, 16:51
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Российские ракеты попали в два жилых дома в Киеве

На месте взрыва в украинской столице работают медики и спасатели.

РФ нанесла ракетные удары по Киеву, ракеты попали в жилые дома в Печерском районе украинской столицы.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.

Также появилось видео повреждения жилых домов.

Напомним, российские захватчики массово запустили ракеты. РФ провела массовый пуск ракет X-101 из района Волгоград-Астрахань.

В Киеве и нескольких областях прогремели взрывы. В частности, сообщается о работе ПВО в Одесской и Сумской областях.

По состоянию на 14:45, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

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