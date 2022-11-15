Названы четыре научно проверенных способа для укрепления иммунной системы 1 15.11.2022, 17:04

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Спорт полезен, но в меру.

Иммунная система организма сталкивается с серьезными нагрузками осенью и зимой, поскольку риск инфекций в это время года возрастет. Между тем, существует минимум четыре научно проверенных методов укрепления иммунной системы, пишет medikforum.ru.

Спорт полезен, но в меру. Исследователи из Хьюстонского университета констатируют: физические упражнения играют важную роль в поддержании здоровой иммунной системы.

«Регулярные физические упражнения умеренной интенсивности могут укрепить иммунную систему в любом возрасте. Он уменьшает воспаление в организме, поддерживает лимфодренаж, уменьшает выброс гормонов стресса и улучшает сон. Кроме того, регулярные физические упражнения приводят к лучшему составу «старых» и «молодых» иммунных клеток и улучшению иммунного надзора», - сообщили научные спеиалисты.

Однако важно не переусердствовать, потому что исследования показывают: слишком интенсивные тренировки могут ослаблять иммунную систему, способствовать развитию воспаления верхних дыхательных путей.

Полноценный сон. Человеческое тело запускает во время сна процессы регенерации, очищения мозга от потенциальных токсинов. Ученые Тюбингенского университета заявили, что здоровый сон крайне важен для хорошей работы иммунной системы. По словам экспертов, без достаточного количества сна нервная система не может передавать все сообщения, важные для иммунного ответа.

«Качество сна можно улучшить с помощью спорта или упражнений в повседневной жизни, низкого уровня стресса и регулярного отхода ко сну. Иммунная система также выигрывает от этого», - высказались они.

Пробиотические продукты. Регулярно употребляя их, можно улучшить здоровье. Научно проверено, что продукты с пробиотиками (ферментированные), такие как квашеные огурцы и капуста, кимчи, йогурт, помогают иммунной системе активизироваться. Пробиотики – это «хорошие» бактерии, которые оседают в кишечнике и благоприятно воздействуют на баланс кишечной флоры. Кстати, эксперименты Новозеландского университета Отаго, продемонстрировали, что участники, получавшие пробиотики, были лучше защищены от простуды, а при заболевании быстрее шли на поправку.

Достаточный запас витаминов С, D и цинка. Осенью важно употреблять в пищу свежие растительные продукты. В частности, организму необходим витамин С, которого много в яблоках, апельсинах, лимонах, перце. Имеются данные, что получение витамина С помогает сократить продолжительность простуды и уменьшить ее симптомы.

Что касается витамина D, он помогает иммунной системе производить новые защитные клетки, а цинк поддерживает их функцию – эти вещества также очень важны для хорошего иммунитета. Проверить их наличие в организме можно с помощью анализа крови.

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