Российский пропагандист предсказал новые победы ВСУ Юрий Бутусов

15.11.2022, 17:08

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Юрий Бутусов

Российские войска сбегут в Крым.

Российские прогнозы о дальнейшем наступлении Украины в Херсонской области. ВСУ переправятся через Днепр, создадут плацдарм, вынесут «Хаймарсами» ПВО и артиллерию, командные пункты, и российские войска сбегут в Крым.

Интересно, что автор первого текста - пропагандист Роман Сапоньков, работал в российских войсках под Херсоном, описывал постоянные победы российских войск, и призывал сражаться до конца.

Однако сбежал за два дня до сдачи россиянами Херсона. И вот что теперь вместо постоянных побед какое-то абсолютное неверие у Романа в российскую армию появилось, какая-то прямая дискредитация ВС РФ, статья 280 часть 3 УК РФ. Видно, слишком хорошо изучил Сапоньков возможности ВС РФ и ВСУ под Херсоном.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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