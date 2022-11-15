«Я просто шла с работы и увидела настоящего греческого бога» 5 15.11.2022, 17:14

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Белорусы рассказали о свиданиях, которые сложно забыть.

Сегодня в рубрику портала onliner.by про необычные и странные свидания попали истории со счастливым финалом. В двух из них все закончилось отношениями, а в третьем случае девушка еле унесла ноги от мачо с зашкаливающим уровнем возбуждения и тоже считает это отличным концом своего приключения. Но ладно, хватит прелюдии. Все самое интересное — ниже по тексту.

«Сказал, что теперь „наказывает“ женщин. Сами понимаете, каким образом»

Минчанка Галина не скрывает, что с парнями знакомится в интернете, но однажды на улице встретила такого красавца, что просто не смогла перед ним устоять. Финал истории можно считать хеппи-эндом, но все, на самом деле, могло быть не так радужно.

— С этим мужчиной я познакомилась не в приложении для знакомства. Была осень. Я просто шла с работы и увидела настоящего греческого бога. Только во плоти. Высокого, загоревшего и накачанного парня. Мы шли друг другу навстречу, остановились и заговорили. Он предложил меня подвезти, а я ответила: «У меня есть машинка, но, знаете, вы можете меня подвезти в другое место и в другое время». На этом мы и порешили. У нас была приятная переписка, все было в порядке, а потом договорились встретиться. В итоге человек за мной заехал и пообещал отвезти пообедать в свое любимое место.

Мы едем, болтаем, заезжаем в то самое место, а оно, оказывается, уже не работает — нет такого кафе больше. Он тогда повез в другое заведение, в парковую зону, и оно тоже оказалось закрытым. Тут я начала понимать, что сегодня наклевывается что-то интересное. Пока мы гуляли по этой опавшей листве, мне что-то в глаз попало, и я сказала: «Слушай, давай уже куда-нибудь поедем. Тем более мне нужно зеркало».

В этот момент с его стороны начались подкаты в стиле: «Дай, сейчас все сам достану» — и попытки меня поцеловать. Я его остановила, мол, подожди, еще же глазами на тебя не насмотрелась, не поняла, нужно мне это или нет.

Из-за произошедшего он на меня взъелся, и по дороге в еще одно заведение, куда уже я захотела, он мне начал рассказывать, что мы вообще можем никуда не ехать, а сразу погнать к нему и понятное дело чем заняться. А я ему говорю: «Да хорошо, но давай для начала поближе познакомимся, получше узнаем друг друга». Тут он начал рассказывать, что женщины все одинаковые, сами себе что-то придумывают, и далее в том же духе. На это ответила: «Слушай, я есть хочу. Ты меня просто довези до ресторана. Если хочешь, посиди со мной, пообщайся, и платить за меня не надо. Только довези». Этими разговорами пыталась его хоть как-то успокоить, а у него реально началась истерика, и он уже чуть ли не колотил руками по рулю.

Мы приехали в это кафе, я специально поздоровалась с охранником, выбрала место посередине зала, чтобы нас со всех сторон было максимально видно, и заказала себе пасту как самое долгоиграющее блюдо. Поначалу он ничего говорить не хотел, фыркнув: «Тебе что, легче от этого станет?!» Но потом рассказал, что его якобы по жизни обижали женщины, им пользовались, и вот он им теперь якобы мстит, сами понимаете как. Я, честно говоря, была в шоке. Передо мной сидит обиженный дядька, который всех теперь наказывает своим органом. Я попыталась перевести разговор, узнать, как котика зовут и так далее. Выводила его на совершенно бытовые темы, а человека просто подкидывало. Типа, так что, сексом будем сегодня заниматься или нет?

Сказала, что нет, и мне бы было интересно узнать о тебе еще что-нибудь, но не заходя в твою квартиру, не садясь в твою машину.

Он там чуть ли не тарелки начал метать, а я ну очень медленно жевала и такую холодную болоньезе не ела очень давно. В итоге окончательно сообщила, что к нему точно не поеду и не собираюсь во всем этом участвовать. Он ушел из кафе очень злым, а я просидела там еще, наверное, полчаса. Потом вышла из кафе, осмотрелась и рысью побежала в метро, пока не приехала домой, была в сильнейшем напряге.

Если бы была не подготовлена, все могло бы превратиться во что-то не очень хорошее.

Я изучала психологию, и в том числе типы отклонения в поведении. Вот почему женщины попадаются на крючок девиантных персонажей? Потому что они очень социализированы и знают, как нужно правильно разговаривать и себя преподнести. Но их минус в том, что они не умеют долго притворяться. На носочках ведь долго тоже не простоишь, правда? Так что на коротком промежутке ведут себя правильно, а потом согласно девиации.

И этот мужчина был очень обижен, сфокусирован на своей травме и придумал себе, что им попользовались. В коммуникации, я же говорю, поначалу был очень приятный человек. Но у таких людей все четко: они очень сильно сосредоточены на своих потребностях и навязчивых мыслях, которые и диктуют им их поведение.

Чердак, девушка и отношения

На очереди романтика из-под крыши. Рассказу Влада многие могут не поверить. Дескать, все выглядит так по-киношному, что в жизни вряд ли возможно. Но парень и сам о таком подумать не мог, однако, по его словам, все вышло иначе.

— Это случилось в Бресте, где жил прежде. С девушками я знакомился в приложениях, предлагал покататься на авто и в дальнейшем проводил время с ними в основном в машине отца или возле нее. Так спустя какое-то время от одной новой знакомой я случайно узнал, что у меня появилась кличка «Фэйк такси». Думаю, что это такое, объяснять молодежи не стоит.

И вот однажды, выбрав очередную «жертву» в интернете, начал готовить свой коварный план первой встречи. Но, как назло, отец нашел куда съездить тем вечером, а девушка грозила умчаться на учебу в другой город. Что ж, пришлось импровизировать. У меня уже был интересный опыт общения на чердаке многоэтажки прямо в центре города. И я был в курсе, что, прикинувшись почтальоном, можно быстро попасть в заветный подъезд и устроить девушке необычный романтик на чердаке.

Как ни странно, но знакомая почему-то согласилась на первом же свидании сходить со мной на чердак. В назначенный вечерний час я приехал к нужному дому и позвонил в домофон, прикинувшись, как уже говорил, почтальоном.

На другом конце весьма открыто засомневались в легитимности моей просьбы — на часах уже было 10 вечера. Однако я просто забросал своего собеседника сложной информацией и уверенным баритоном произнес: «Заказное письмо наложенным платежом». И спустя 5 секунд молчания желанная дверь передо мной открылась. Не теряя ни минуты, я поднялся на чердак. Там был низкий потолок, на полу лежал песок. И только маленькие окошки у потолка напоминали мне о том, что это не какая-то субмарина. С помощью фонарика нашел на полу какие-то картонки, сварганив из этого, скажем так, любовное гнездышко. Спустя какое-то время моя знакомая оказалась у подъезда. Я спустился вниз открыть ей, и мы поднялись на чердак.

Мы очень долго болтали. Мой план обольщения полетел коту под хвост. Впервые за долгое время на первой встрече мне было о чем поговорить с девушкой.

Глубокой ночью мы поцеловались на этом чердаке и, спустившись вниз, попрощались. Все. После этого свидания у нас закрутился отличный роман.

Что могу сказать тем, кто может не поверить в эту историю? Да я сам думал, что это обычная девчонка, которой в очередной раз буду что-то лить в уши. А в итоге у нас оказались общие интересы и взгляды на жизненные ситуации. Это зацепило. Мы провстречались восемь месяцев, но она училась в другом городе, и нам было на расстоянии сложновато. Но это были самые продолжительные и запомнившиеся отношения в моей жизни.

Не хотел ехать к девушке «на районе», почему-то в разговоре занизил свой рост, но все в итоге закончилось свадьбой

А у вот у Карины все сложилось прекрасно. С девушкой дважды знакомился один и тот же парень, после первой попытки не особо горела желанием с ним встретиться, однако их свидание полностью изменило ее дальнейшую жизнь.

— Читая о неудачных свиданиях и странных выходках молодых людей, всегда поражалась, как после некоторых случаев девушки продолжали общение с ними, — рассказывает девушка. — Однако потом поняла, что со мной произошло то же самое.

Дело было осенью 2012 года, на тот момент основным местом знакомства считалась соцсеть «ВКонтакте». С предложением познакомиться и встретиться мне написал молодой человек, я в тот же день согласилась и предложила приехать погулять в мой микрорайон. Я тогда училась на юрфаке БГУ и жила в студенческом городке в Петровщине. На тот момент там только достраивали новые станции метро, и добраться туда можно было на троллейбусах и автобусах.

Когда все это рассказала своему кавалеру, он замешкался, а потом сообщил, что передумал: ему ехать далеко. Ну а я тоже не захотела встречаться с ним в другом месте. Так бы и закончилось наше общение, если бы весной он вновь не попытался со мной познакомиться. Причем с чистого листа, поскольку наша старая переписка в диалоговом окне у него не сохранилась. Он снова начал предлагать встретиться, однако, помня, как он меня продинамил, долго не соглашалась. Да и по фоткам он меня не особо впечатлил. Но мы переписывались достаточно долго, общались даже по телефону, а как-то даже сообщил, что у него рост 164 см (на десять ниже меня), и я ужасно не хотела с ним встречаться.

В итоге выяснилось, что мы родом из одного райцентра, поэтому, когда в одно время оказались у своих родителей, я все же согласилась с ним встретиться, позвав с собой для подстраховки подругу.

В реальности он мне очень понравился, выглядел в сто раз круче, чем на фото, да и по росту он оказался выше меня. Итогом стало то, что мы начали встречаться, я дождалась его из армии. Сейчас мы счастливо женаты с ним уже шесть лет и планируем завести детей, которым будем рассказывать нашу необычную историю знакомства.

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