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В Беларусь завезли новый миномет российского производства

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  • 15.11.2022, 17:30
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В Беларусь завезли новый миномет российского производства

Оружие получили витебские десантники.

Белорусские артиллеристы смешанного артиллерийского дивизиона 103 воздушно-десантной бригады (пункт постоянной дислокации – Витебск) получили на вооружение новый 82 мм миномет 2Б24 российского производства.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Телеграмм-канал части.

Указывается, что миномет представляет собой усовершенствованную версию 82 мм миномета 2Б14-1 «Поднос». Там установлен новый усовершенствованный предохранительный механизм для предотвращения двойной зарядки на 2Б24. Оно теперь производится с дульной стороны.

Масса миномета 2Б24 составляет 45 кг. Быстрострельность – до 20 выстрелов в минуту. Есть возможность использования нового типа артиллерийских мин 3-О-26, благодаря которым дальность стрельбы по сравнению с 2Б14 была увеличена до 6 км.

Известно, что опытно-конструкторские работы по созданию миномета завершились в 2019 году. Поступать в ВС РФ он начал в 2020 году.

Кроме того, аналитики обращают внимание, что в 2018 году на вооружение указанного артиллерийского дивизиона 103 воздушно-десантной бригады поступили буксированные минометы 2Б-23 «Нона-Б» (также российского производства).

Напомним, Россия в последние дни активно вывозит из Беларуси ракеты для ЗРК С-300/400 из Беларуси. 11-12 ноября на «Мачулище» из РФ прилетало восемь Ил-76.

14 ноября снова сообщили о прилете очередного Ил-76 ВКС РФ, который мог вывезти еще 20 ракет для ЗРК С-300/400.

По мнению военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, факты, что Россия вывозит из Беларуси ракеты до С-300, свидетельствует о том, что у агрессора не хватает боеприпасов. По его мнению, дела в России настолько плохи, что для них даже 64 ракеты, которые были в Беларуси, важны.

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