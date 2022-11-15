Кремль выкинули из высшей лиги мировой политики 4 Павел Климкин

15.11.2022, 17:35

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Павел Климкин

Начало «мира без Путина» положено.

Сегодня хитом всех СМИ стало обсуждение рукопожатия Джо Байдена и Си Цзиньпина. Кто, как, с какой стороны и так далее – очень интересно. А для нас важно, что эта встреча стала началом «мира без Путина». Российский режим еще может натворить немало зла, но в высшей лиге мировой политики Кремля нет. Решение Путина не появляться на саммите «двадцатки» (даже онлайн) только подчеркивает это.

Очевидно, что Китай не будет сдавать российский режим – это ему невыгодно. Зачем терять младшего партнера, который фактически становится вассалом? В обществе или террариуме – называйте, как хотите – мировых лидеров Россия потеряла свою игру, которой так гордилась, и стала «третьим лишним».

Хорошая новость в том, что международный престиж России не вернуть, ее больше не боятся и больше не уважают

Радоваться рано: Запад боится неконтролируемой перезагрузки России, а незападный мир хочет и дальше покупать ее ресурсы и продовольствие. Хорошая новость состоит в том, что международный престиж России не вернуть, ее больше не боятся и больше не уважают. Это не делает Россию менее опасной, скорее наоборот, но делает ее гораздо слабее. И этот процесс уже не остановить. На международной арене все меньше России – и это очень хорошо.

Павел Климкин, Facebook

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