CNN: Россия отложила выход из Херсона из-за американских выборов 2 15.11.2022, 17:50

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Москва не хотела, чтобы у администрации демократов в Вашингтоне были хорошие новости.

В США есть разведывательные данные о том, что Россия могла отложить объявленное отступление из Херсона из-за американских среднесрочных выборов. Москва не хотела давать администрации Джо Байдена политическую победу перед важным голосованием.

Об этом пишет CNN со ссылкой на людей, информированных об данных разведки. Высокопоставленные чиновники России обсуждали парламентские выборы в США как фактор, когда размышляли об отступлении из украинского города, – сказал один из собеседников издания. Другой источник подтвердил, что ожидание до конца выборов в США было «запланированным условием» российского выхода из Херсона.

Впрочем, голосования в Америке точно были не единственным фактором, влияющим на решение России. Военные аналитики говорят, что у российской армии на самом деле было мало оперативных вариантов. Подготовка к отступлению длилась несколько недель. А чиновники в США гадали, когда же россияне наконец-то признают официально, что отступают.

CNN пишет, что данные разведки – это не формальная оценка намерений России. Однако они все же говорят о том, что Москва до сих пор заинтересована в попытках влиять на политический ландшафт в США. Также источники сказали, что Россия, похоже, просчиталась относительно реального влияния своего объявления о Херсоне на американские выборы.

«Сомневаюсь, что американцы действительно заметили бы это», - сказал неназванный собеседник CNN, проинформированный о данных разведки.

Президент Джо Байден на прошлой неделе намекнул, что в Вашингтоне не считают факт российского отступления только после выборов в США случайным стечением обстоятельств.

«Довольно интересно, что они ждали до конца выборов, чтобы принять это решение, которое, как мы знаем, они готовили уже некоторое время. И это доказывает тот факт, что у российской армии есть серьезные проблемы», – сказал американский президент во время пресс-конференции в минувшую среду.

CNN отмечает, что разведывательные данные также говорят о том, что Россия, не желая в день выборов давать демократической администрации и Конгрессу положительные новости, делает ставку на Республиканскую партию. Похоже, что в Москве надеются, что под руководством республиканцев США будут меньше поддерживать Украину.

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