Россияне выкупают активы компаний, уходящих с белорусского рынка 2 15.11.2022, 17:55

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Wargaming, McDonald’s и не только.

Продажа «Гейм Стрим», бывшего юридического лица Wargaming в Беларуси, российскому ООО «Леста» и анонсированная смена бренда McDonald’s на российскую же «Вкусно — и точка» — еще не все примеры, когда соседи заменяют ушедшие с рынка западные компании. В частности, россияне уже стали новыми владельцами «дочки» Schneider Еlectric, пишет OL.

В результате сделки, закрытой в сентябре этого года, «Шнейдер Электрик Бел» перешла в руки бывших российских менеджеров корпорации. Недавно она была переименована в «Систэм Электрик БЛР» — по названию своего нового собственника «Систэм Электрик».

Белорусская «дочка» французской электротехнической корпорации Schneider Electric (SE) работала на местном рынке с 2016 года. В ее задачу входило обеспечение коммуникаций с клиентами по всей гамме выпускаемого корпорацией оборудования.

С начала войны SE заявила, что уйдет с рынков России и Беларуси и продаст местные активы топ-менеджменту. Осенью стало известно, что новым владельцем 6 российских «дочек» (в их подчинении находятся 2 завода) и «Шнейдер Электрик Бел» стала компания «Систэм Электрик». Ее генеральным директором является экс-президент SE в России и СНГ Алексей Кашаев.

До войны в Украине в структурах SE в России и Беларуси работало около 3,5 тыс. человек.

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