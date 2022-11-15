Ученые узнали, почему осьминоги такие умные 1 15.11.2022, 18:11

Дело в человеческих генах.

Осьминоги действительно очень умны. Теперь ученые выяснили, откуда у этих моллюсков такие невероятные когнитивные способности.

Новое исследование показало, что интеллект головоногих моллюсков обусловлен наличием у них таких же генов, как и у людей, пишет Techinsider.

Осьминоги - существа с изощренным умом, и теперь ученые обнаружили ключ, который может частично объяснить замечательный интеллект головоногих моллюсков: их гены. Подсказки, которые обнаружили ученые, называются «прыгающими генами», или транспозонами. Они составляют 45% человеческого генома. «Прыгающие гены» — это короткие последовательности ДНК, способные копировать и вставлять или вырезать и вставлять себя в другое место в геноме. У нескольких видов они были связаны с эволюцией геномов.

Человеческие гены и интеллект моллюсков

Как у людей, так и у осьминогов большинство транспозонов находятся в состоянии покоя, либо отключены из-за мутаций, либо заблокированы от репликации клеточной защитой. Но один вид транспозонов у людей, известный как длинные вкрапленные ядерные элементы (Long Interspersed Nuclear Elements/LINE), все еще может быть активным. Данные предыдущих исследований показывают, что «прыгающие гены» с LINE жестко регулируются мозгом, но по-прежнему важны для обучения.

Когда ученые более внимательно изучили «прыгающие гены» осьминогов, которые могут свободно копировать и вставлять себя по всему геному, они обнаружили транспозоны из семейства LINE. Этот элемент был активен в вертикальной доле осьминога — участке мозга головоногих, который имеет решающее значение для обучения и функционально аналогичен человеческому гиппокампу.

Результаты этого исследования не только связывают «прыгающие гены» с интеллектом осьминога, они также предполагают, что линейные транспозоны делают больше, чем просто «прыгают». Они играют определенную роль в обработке когнитивной информации, предположили авторы работы. Согласно исследованию, поскольку «прыгающие гены» являются общими для людей и осьминогов, они могут быть хорошими кандидатами для будущих исследований интеллекта и того, как он развивается и изменяется у разных особей внутри вида.

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