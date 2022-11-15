закрыть
15 ноября 2022, вторник, 18:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые узнали, почему осьминоги такие умные

1
  • 15.11.2022, 18:11
Ученые узнали, почему осьминоги такие умные

Дело в человеческих генах.

Осьминоги действительно очень умны. Теперь ученые выяснили, откуда у этих моллюсков такие невероятные когнитивные способности.

Новое исследование показало, что интеллект головоногих моллюсков обусловлен наличием у них таких же генов, как и у людей, пишет Techinsider.

Осьминоги - существа с изощренным умом, и теперь ученые обнаружили ключ, который может частично объяснить замечательный интеллект головоногих моллюсков: их гены. Подсказки, которые обнаружили ученые, называются «прыгающими генами», или транспозонами. Они составляют 45% человеческого генома. «Прыгающие гены» — это короткие последовательности ДНК, способные копировать и вставлять или вырезать и вставлять себя в другое место в геноме. У нескольких видов они были связаны с эволюцией геномов.

Человеческие гены и интеллект моллюсков

Как у людей, так и у осьминогов большинство транспозонов находятся в состоянии покоя, либо отключены из-за мутаций, либо заблокированы от репликации клеточной защитой. Но один вид транспозонов у людей, известный как длинные вкрапленные ядерные элементы (Long Interspersed Nuclear Elements/LINE), все еще может быть активным. Данные предыдущих исследований показывают, что «прыгающие гены» с LINE жестко регулируются мозгом, но по-прежнему важны для обучения.

Когда ученые более внимательно изучили «прыгающие гены» осьминогов, которые могут свободно копировать и вставлять себя по всему геному, они обнаружили транспозоны из семейства LINE. Этот элемент был активен в вертикальной доле осьминога — участке мозга головоногих, который имеет решающее значение для обучения и функционально аналогичен человеческому гиппокампу.

Результаты этого исследования не только связывают «прыгающие гены» с интеллектом осьминога, они также предполагают, что линейные транспозоны делают больше, чем просто «прыгают». Они играют определенную роль в обработке когнитивной информации, предположили авторы работы. Согласно исследованию, поскольку «прыгающие гены» являются общими для людей и осьминогов, они могут быть хорошими кандидатами для будущих исследований интеллекта и того, как он развивается и изменяется у разных особей внутри вида.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко