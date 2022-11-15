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Международный трибунал для Путина

  • Виталий Портников
  • 15.11.2022, 18:18
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Международный трибунал для Путина
Виталий Портников

Все совершенно осознают, что преступления российской армии в Украине нельзя оставлять без наказания.

Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс во время своего выступления в немецком бундестаге призвал создать специальный трибунал по преступлениям Российской Федерации в Украине. Глава Латвии подчеркнул, что до сих пор трибунала, под юрисдикцию которого подпадали бы российские военные преступления, просто нет. Нужно внести соответствующие коррективы в международное право, чтобы была возможность создать такой трибунал.

Дискуссии о необходимости трибунала, в юрисдикцию которого войдет расследование российских военных преступлений на украинской территории, сейчас активны среди политиков, юристов, правозащитников цивилизованного мира. Все совершенно отдают себе отчет, что преступления российской армии в Украине нельзя оставлять без наказания. Как и преступления российского политического руководства во главе с Владимиром Путиным.

Однако международного трибунала, который бы занимался этой важной темой, действительно нет. И сейчас нужно приложить усилия для его создания. Конечно, мы понимаем, что в ближайшее время никто российских военных преступников ни одному международному трибуналу не выдаст. Однако это часто бывает делом времени и изменений в международной ситуации.

Когда создавали международный трибунал по преступлениям в бывшей Югославии, руководители диктаторского режима в Белграде тоже относились к юрисдикции этого трибунала с явным презрением. Однако политическая ситуация там стремительно менялась. Диктаторский режим во главе с отвратительным Слободаном Милошевичем потерял власть в результате честных выборов и народного восстания против преступной диктатуры. А после этого уже новая, демократическая власть в Сербии, получив возможности менять страну, выдала Слободана Милошевича и других военных преступников в Гаагу для расследования и судебного процесса.

Слободан Милошевич, к сожалению, не дождался справедливого приговора за преступления, совершенные на высших должностях в Союзной Республике Югославия и Республике Сербия. Однако другие военные преступники, которые, в отличие от Милошевича, не умерли в камерах, ожидая приговора, сейчас его отбывают. Среди них – известные друзья Российской Федерации, настоящие военные преступники Радован Караджич и Радко Младич, известные своим участием в геноциде людей на территории бывшей Югославии.

Российская пропаганда всегда с уважением и состраданием относилась к этим преступлениям и к этому геноциду. С презрением относилась к международному трибуналу. Однако окончательно помочь бандитам избежать приговора не смогла. Хотя из уважения, которое российские шовинисты проявляли к Караджичу, Младичу, Милошевичу, которое проявляли к военным преступникам, нужно было уже тогда делать вывод о готовности Российской Федерации к любым ужасным преступлениям во время военных кампаний, о которых мечтали российские шовинисты практически с первого дня после распада Советского Союза.

На самом деле важно понять не только то, когда будет создан международный трибунал по преступлениям России в Украине, а то, когда может закончиться война России против Украины. Сейчас мы находимся в так называемом тумане войны. Я не думаю, что есть люди, которые представляют себе и сроки ее окончания и то, как она завершится, какими будут обстоятельства развития международной ситуации. Однако ясно одно: сейчас пытаются определиться с тем, какими должны быть параметры окончания войны.

И есть довольно противоречивые сигналы. Американские медиа, с одной стороны, сообщают, что в администрации президента США Джозефа Байдена скептически отнеслись к высказыванию главы объединенного комитета начальников штабов американской армии генерала Майкла МиллиЭнтони Блинкен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считают, что пока условий для переговоров с РФ у Украины нет, что сама Украина должна определиться, когда проводить такие переговоры.

Если Россия оставит какие-то территории, которые она оккупировала в Украине, будь то Крым или часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, это будет означать, что ей удалось ценой невероятных военных и политических усилий победить международное право и доказать, что главным в отношениях между независимыми государствами есть право силы. Следовательно XXI век превратится в эпоху войн.

С другой стороны, есть информация, которая появилась на страницах издания The Wall Street Journal, что во время своего пребывания в украинской столице Джейк Салливан советовал президенту Зеленскому и ближайшему окружению украинского руководителя подумать о более реалистичных условиях переговоров с Россией, если для них созреют возможности. И, как подчеркивают журналисты, имел в виду ситуацию со статусом оккупированного и аннексированного еще с 2014-го Крыма.

Очевидно, что такие сообщения не способствуют пониманию того, как Запад хотел бы закончить войну России против Украины. Ведь если Россия оставит какие-то территории, которые она оккупировала в Украине, — будь то Крым или часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, это будет означать, что ей удалось ценой невероятных военных и политических усилий победить международное право и доказать, что главным в отношениях между независимыми государствами есть право силы. Следовательно, XXI век превратится в эпоху войн.

Виталий Портников, Youtube

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