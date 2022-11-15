В среду в Беларуси ожидается до +6 градусов
- 15.11.2022, 18:35
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Во многих районах ожидаются осадки.
Осадки и сильный ветер прогнозируют синоптики в Беларуси на 16 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет преобладать облачная погода. Во многих районах ожидаются осадки (дождь и мокрый снег). По северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер ночью переменных направлений 4-9 м/с, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток составит минус 2 - плюс 4 градуса, а по югу - плюс 6 градусов.