«Все ждут полк Калиновского или победы Украины» 3 15.11.2022, 18:45

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Почему по версии силовиков Жлобин – самый «экстремистский».

Жлобин является «самым экстремистским» городом Беларуси: здесь на 1 ноября МВД присвоило статус «экстремиста» 84 гражданам. Из расчета на душу населения это белорусский рекорд. «Флагшток» решил разобраться, почему так получилось.

Фактор БМЗ

Жлобин известен как город металлургов. БМЗ сегодня не только градообразующее предприятие, но и ключевой элемент всей белорусской промышленности. На предприятии работает почти 11 тысяч человек, это почти каждый седьмой житель Жлобина. Это означает, что больше половины горожан так или иначе связаны с белорусским металлургическим гигантом.

Так сложилось, что 2020 год оказался очень неудачным для предприятия. На фоне начала пандемии COVID-19 сократились объемы производства, обслуживание кредитов стало тяжким бременем. В результате зарплата металлургов снизилась.

Социальная почва для недовольства действиями властей была очевидна. Тем не менее, желания свергнуть власть у людей не было — об этом Флагшток поговорил с администраторами протестного Telegram-канала «Свободный Жлобин | Free Zhlobin».

«Жлобин достаточно долгое время считался таким же «памяркоўным» городом, как и другие районные центры Беларуси. Здесь в том или ином виде было оппозиционное сообщество, но оно было очень небольшое и мало на что влияло, тем более не могло ничего координировать или организовывать. Поэтому все «вбросы» райисполкома о том, что 9–10 августа готовился «захват» райисполкома и РОВД — чистя ложь. У людей и мыслей таких не было», — отмечает администратор Free Zhlobin.

Сейчас, несмотря на фактическую остановку проволочных цехов БМЗ, действующие власти регулярно выплачивают премии, а также пытаются удержать уровень зарплат.

Фальсификации на выборах и протесты

9 августа, благодаря информации собранной проектом «Голос», жители города металлургов точно знали, что их обманули. Согласно данным 12 из 22 опубликованных протоколов, победу одержала Светлана Тихановская. По другим избирательным участкам фальсификации в пользу Лукашенко оказались настолько вопиющими, что на одном из участков фотографий бюллетеней в поддержку Тихановской, сделанных избирателями в день голосования, оказалось больше, чем было указано в итоговом протоколе. Жители города металлургов знали, что они Лукашенко не выбирали.

Как и по всей стране, в Жлобине 9–10 августа 2020 года проходили акции против фальсификации итогов президентских выборов. Однако здесь демонстрации проходили с особой активностью и противостоянием силовикам.

«Флагшток» на условиях анонимности поговорил с Олегом (имя изменено) — жителем Жлобина, который был свидетелем тех событий.

«В 9 вечера [9 августа 2022] очень много людей в городе с белыми лентами были. После закрытия участков немного людей собралось возле ГДК [Городской дворец культуры], начались первые задержания. ГАИ повыгоняла припаркованные машины возле ГДК по улице Первомайской. И на этом все затихло, человек 15 "мусоров" прогуливались по центру и площадь оцеплена была перед райисполкомом. Я думал, на этом все и закончилось.

Но вторая волна людей начала собираться возле кинотеатра "Родина", заняв затем весь перекрёсток. Когда людей стало очень много (трудно сказать навскидку сколько), кто-то предложил идти к райисполкому и просить показать протоколы.

До этого люди стояли на перекрестке, скандировали лозунги. Все было прилично, никакой агрессии. Транспорт спокойно ездил. Вначале «мусоров» было очень мало и по ощущениям им было страшно. Ребята стояли в сцепке и были готовы накинуться на них. Затем начались какие-то переговоры. Вышли Мельник [примечание Флагштока: Геннадий Мельник в августе 2022 года был начальником ОВД Жлобинского облисполкома] и Дядюн [примечание: Дмитрий Дядюн в августе 2020 года был заместителем начальника ОВД Жлобинского райисполкома, а также начальником милиции общественной безопасности]. К ним подошли люди из толпы, они что-то обсуждали. Сцепка разошлась.

Пока все было мирно. Народу было много. Люди просто тусовались перед «мусорами». Затем люди начали потихоньку расходиться, большая часть. А «мусоров» становилось больше и больше. Улыбчивый Мельник стал требовать разойтись в ультимативном тоне, почувствовав перевес. Люди продолжали стоять, пели песни, скандировали что-то. Как потом оказалось — приехали из Рогачева, Чечерска, может еще откуда-то. Никакой агрессии не было. Было пару пьяных, но их свои же успокаивали».

«Затем «мусора» начали наступать, били в щиты. Люди понемногу уходили. Полетела первая бутылка. Кто обрадовался, кто возмущался. Мусора продолжили оттеснять людей назад к перекрестку к кинотеатру. На перекрестке стоял грузовик с прицепом — движение к этому времени уже перекрыли».

«Основные драки как раз возле грузовика и происходили, когда они наступили — люди потихоньку начали давать отпор. Уже бутылки, мусорки летели. Так руками, ногами по щитам били. Некоторых мусора к себе затаскивали. Плюс видел как мужик из толпы обнял сзади парня и сам затолкал его под щиты. Как потом мне объяснили, в толпе были мусора по гражданке. Были в масках люди, кто без — многие снимали на телефоны, никто особо не прятался. Может поэтому столько людей смогли вычислить».

Олег был сам удивлен масштабам протестов в 2020 году.

«Трудно сказать, я сам злился всегда, что Жлобин такой аполитичный. А тут так пошумели. Большинство людей, конечно, было против [Лукашенко], но это на уровне разговоров. А так, наверное, как и у всех появилась надежда.

Сейчас атмосфера разная, кто-то боится, что и за ним придут. Кому-то все равно — лишь бы зарплату платили вовремя. Так, конечно, по разговорам власть поддерживают единицы. И все как будто чего-то ждут, Полка Калиновского, наверное, или победы Украины».

«Молодой город»

Белорусский металлургический завод был построен в 1980-х годах. Поэтому Жлобин — достаточно молодой город. По данным Белстата, доля населения в возрасте до 30 лет на конец 2020 года составляла 40,5%. Например, в Гомеле этот показатель составлял 33,9%.

Возможно, именно демографический фактор побудил силовиков совершить здесь провокацию в отношении протестующих и затем раскрутить маховик политических репрессий.

«Так совпало, что в Жлобине были мощные уличные акции. У нас довольно молодой город. Много молодежи. И достается в первую очередь им, потому что они были в первых рядах. Если бы 9 августа милиция не учинила разгон, то все бы было спокойно и мирно. Агрессия со стороны протестующих была вызвана исключительно действиями милиции. То, за что сегодня судят жлобинчан, а именно перекрытие улицы Первомайской — вообще несусветная глупость, потому что дорогу перекрыли сами сотрудники милиции до того, как на улицу вышли протестующие», — заявляет Free Zhlobin.

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