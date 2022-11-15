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Воздушные силы ВСУ: 15 ноября оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет

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  • 15.11.2022, 18:49
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Воздушные силы ВСУ: 15 ноября оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет

Запуск был проведен с Каспийского моря и из Ростовской области РФ.

Количество ракет, выпущенное Россией по Украине 15 ноября, превзошло массированный удар 10 октября. Об этом спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире национального телемарафона, который транслирует 1+1.

По его данным, 10 октября оккупанты направили на Украину 84 ракеты, 15 ноября – уже больше ста.

«ПВО работает. Есть сбитые [ракеты]. По всей территории Украины уже выпущено 80 ракет и летит еще примерно 20. То есть уже около 100 ракет выпущено по территории Украины. Оккупанты превзошли 10 октября, когда было 84 ракеты. Это массированный ракетный удар. Объекты критической инфраструктуры – это первая цель. Но, к сожалению, ракеты попадают и по жилым домам», – сказал Игнат.

Он отметил, что россияне атаковали украинские города ракетами «Калибр», Х-101 и Х-555.

«Традиционный запуск из района Каспия и Ростовской области. Самолеты стратегической авиации – бомбардировщики Ту-95, Ту-160. Большинство ракет были выпущены именно из этих носителей воздушного базирования, остальные ракеты типа «Калибр» морского базирования – из акватории Черного моря», – добавил спикер.

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