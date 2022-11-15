Германия меньше чем за 200 дней построила первый терминал для сжиженного газа 6 15.11.2022, 19:02

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Терминал начнет принимать танкеры с топливом уже в январе 2023 года.

В порту немецком порту Вильгельмсгафен на Северном море в рекордно короткие сроки завершено строительство первого в Германии терминала для приема сжиженного природного газа. Об этом 14 ноября сообщила управляющая портом компания Niedersachsen Ports.

Работы удалось выполнить за 194 дня. Такой темп строительства удалось сохранить благодаря режиму лояльности экологических служб, говорится в сообщении.

Для начала работы в терминале нужно установить плавучие установки для приема сжиженного природного газа FSRU Höegh Esperanza. Первая из них прибудет в Вильгельмсхафен в середине декабря, вторая – в конце 2023 года. Терминал начнет принимать танкеры с топливом уже в январе 2023 года, отмечают в порту.

Терминал будет подключен к газопроводной сети и получит доступ к подземному хранилищу Etzel на севере Германии, информируют в Niedersachsen Ports.

Компания подчеркивает, что окончание строительстваявляется «гигантским шагом к более безопасному энергоснабжению Германии».

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