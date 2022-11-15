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Арина Соболенко заработала за сезон $2,5 миллиона

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  • 15.11.2022, 19:11
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Арина Соболенко заработала за сезон $2,5 миллиона

По призовым за год белорусская теннисистка заняла восьмое место в мировом туре.

Пятая ракетка мира 24-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко заработала за год (призовыми на турнирах) 2 млн 461 тысячу 320 долларов. По этому показателю она заняла среди теннисисток WTA-тура восьмое место.

Больше всех среди теннисисток заработала призовых первая ракетка мира полька Ига Свентек - почти 10 млн долларов.

Арина Соболенко в этом сезоне титулов не выиграла, но несколько раз выходила в полуфиналы и финалы престижных турниров.

Больше всего Арина заработала на итоговом турнире WTA, где вышла в финал - 750 тысяч долларов. За полуфинал US Open ей начислили 705 тысяч. Заработки игроков зависят от призового фонда турнира.

WTA до доллара подсчитывает заработки игроков. Так, за всю карьеру, которая у Соболенко еще только набирает обороты, белоруска заработала 12 млн 174 тысячи 910 долларов.

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