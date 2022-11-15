Белорусский врач объяснила, почему в холода мы едим больше 1 15.11.2022, 19:29

А также дала советы, которые помогут не переедать.

Белорусский врач-эндокринолог Алена Вавилова рассказала, почему в холодное время года чаще и больше хочется есть и может ли такое поведение говорить о пищевом расстройстве, пишет ranak.me.

- В холода терморегуляция организма перестраивается, ускоряется метаболизм, а еда служит основным «топливом» в этом процессе: из-за этого мы чаще чувствуем голод и встречаемся с холодильником - мозг подает сигналы организму, - рассказала Алена Вавилова.

По ее словам, в жаркое время организм работает совершенно иначе: есть хочется меньше, потому что обмен веществ замедляется.

Чтобы подготовиться к зиме, наш организм предпочитает более жирную и калорийную пищу.

Иногда, по словам медика, возникает нарушение пищевого поведения в связи с изменением времени года. С уменьшением светового дня одолевает осенняя хандра, возникает дефицит гормонов радости.

- Часто мы начинаем заедать стресс чем-то сладким, ищем быстрый и доступный перекус. Относится такое пищевое нарушение к группе эмоциогенных – гиперфагическая реакция на стресс: повышение аппетита и «заедание» своих проблем, перетекающие в переедание и отложение жиров, - пояснила Алена Вавилова.

По ее словам, эмоциональный дискомфорт, а не голод становятся стимулом к приему пищи.

- Организм начинает использовать не жировые запасы, а вещества, попавшие в кровь после очередного приема пищи, - рассказала медик.

Она посоветовала при желании перекусить заменять чипсы или печенье на овощные палочки печенье и чипсы или слайсы из фруктов. Пить побольше чистой негазированной воды, употреблять сезонные овощи и фрукты: белокочанную и цветную капусту, гранаты, тыкву, зимние яблоки и репу.

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