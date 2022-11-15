Atlantic Council: Украине срочно нужна помощь в борьбе с ударами Путина по энергетической инфраструктуре 4 15.11.2022, 19:30

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Есть несколько вариантов.

Россия обстреливает украинскую инфраструктуру электро- и газоснабжения Украины с самого начала вторжения. Но за последний месяц эти атаки значительно усилились. Москва пытается лишить украинское население отопления, воды и электроэнергии перед зимой.

Эта кампания воздушных ударов по гражданской инфраструктуре порождает страх перед гуманитарной катастрофой, которая угрожает десяткам миллионов людей.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет доктор Аура Сабадус, напоминая, что с начала октября Россия запустила сотни ракет и беспилотников-камикадзе, чтобы уничтожить объекты ключевой инфраструктуры, включая электростанции, большие подстанции, высоковольтные линии и распределительные линии по всей стране. Эти обстрелы носят систематическую природу. И организовать их помогли российские технологические эксперты, хорошо разбирающиеся в инфраструктуре электроснабжения Украины и знающие ее слабости.

Очевидная цель этих ударов – остановить поставки электроэнергии в систему электрообеспечения из генерирующих объектов. В частности Россия хочет уничтожить высоковольтные сети. Если ему это удастся, миллионы потребителей останутся без отопления и электричества.

Поэтому «Укрэнерго» уже сложно сбалансировать систему и непрерывно обеспечивать своих клиентов. На начало ноября 40% украинской инфраструктуры электроснабжения были повреждены или уничтожены российскими ударами. Утрата этих генерирующих возможностей дополняет отсутствие доступа к оккупированной ЗАЭС, производящей 6 ГВт электроэнергии, и еще примерно 5 ГВт тепловых, ветровых и солнечных мощностей, которые были либо уничтожены, либо захвачены армией России.

«Украинские генерирующие мощности – это не главная проблема. Дефицит возник из-за повреждения высоковольтных линий и трансформаторов, переводящих электроэнергию с одного контура на другой. Чтобы разобраться с нехваткой, Укрэнерго начал проводить веерные отключения в городах. Это нормальное краткосрочное решение. Но потребность сохранить свет и отопление скоро станет острее с началом зимы», - объясняет автор.

Сабадус объясняет, что у Украины есть несколько вариантов, как решить проблемы, вызванные российскими ударами по инфраструктуре. Она может экономить электроэнергию в больших объемах, усилить работу ТЭС, импортировать электроэнергию и ускорить ремонтные работы. Сейчас в подземных хранилищах Украины хранится 14 миллиардов кубометров газа, которых при нормальных условиях хватило бы для обеспечения работающих на газу электростанций в течение зимы. Однако из-за проблем с поставками газа в Европу в целом, возникших после российских сокращений, к топливу нужно подойти бережно, чтобы в следующем году у Украины тоже были нужны объемы.

Если Россия не уничтожит городские теплостанции в больших городах, жители, скорее всего, смогут рассчитывать на тепло в домах. Но большинство ТЭС в Украине работают на угле. И это проблема. Теоретически Киев может купить уголь за границей. Но такой импорт коммерчески невыгоден, потому что цены на международном рынке примерно в три раза выше, чем в Украине.

То же самое можно сказать и об импорте электроэнергии. Теоретически можно импортировать 0,4 ГВт из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. Но цены в Европе, по меньшей мере, вдвое выше, чем украинские. Поэтому из-за приближающейся зимы Украина должна срочно ускорить ремонт поврежденной энергетической инфраструктуры.

«Успех этих работ будет сильно зависеть от существенных пожертвований оборудования», – отмечает автор.

С начала войны Секретариат Энергетического сообщества активно работал над тем, чтобы привлечь такие пожертвования. Организация создала специальную оперативную группу по поддержке Украины (USTF), которая сотрудничает с Координационным центром Еврокомиссии по реагированию на чрезвычайные ситуации и Министерством энергетики Украины. Этот механизм позволяет оперативно собирать заявки на помощь от компаний, а также получить необходимое оборудование, инструменты, генераторы и горючее от международных партнеров, чтобы организовать поставки в Украину.

К этому времени было произведено 33 поставки. Общая масса грузов составляет 550 тонн. Главными донорами выступили Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Поскольку Россия откровенно пытается разбомбить Украину, чтобы заставить ее подчиниться, международную помощь следует увеличить.

«Наибольший приоритет имеют трансформаторы, мобильные генераторы и обогреватели. Также существует острая необходимость в трансформаторах тока и напряжения, автоматических выключателях, системах защиты и сетевых фильтрах. Даже если оборудование по своим характеристикам идеально не подходит, украинские инженеры способны найти способ, как его адаптировать и использовать. Любое новое, б/у или даже немного сломанное оборудование, которое международные компании имеют на складах, будет принято с благодарностью», - считает автор.

Владимир Путин пытается создать беспрецедентный гуманитарный кризис, чтобы спасти свое провальное вторжение. Нельзя позволить ему добиться успеха.

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