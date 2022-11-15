Активистке Свободного профсоюза металлистов дали 1,5 года колонии 15.11.2022, 19:40

На свободе Янину Малаш ждет дочь.

В суде Московского района Минска вынесли приговор политзаключенной активистке Свободного профсоюза металлистов Янине Малаш. Ее обвинили по ч. 1 ст. 342 УК (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и назначили один год и шесть месяцев колонии. Под стражей активистка находится уже семь месяцев, пишет «Вясна».

Ранее Янина работала на Минском электротехническом заводе имени Козлова сборщицей деталей для электротрансформаторов, откуда ее уволили по политическим причинам в ноябре 2020 года. До задержания она была членом независимого профсоюза.

Уголовное дело против Малаш начали рассматривать 14 ноября, а уже на следующий день судья Сергей Кацар вынес ей приговор. На свободе Янину ждет дочь.

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