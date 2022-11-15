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Молдова оказалась без света в результате обстрелов Украины

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  • 15.11.2022, 19:43
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Молдова оказалась без света в результате обстрелов Украины

В последнее время страна покупает электроэнергию у Румынии.

В результате обстрела Россией энергетической инфраструктуры Украины 15 ноября в Молдову были остановлены поставки электроэнергии из Румынии, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину.

По словам чиновника, одна из линий электропередачи, обеспечивающая поступление электроэнергии из Румынии в Молдову, автоматически отключилась после обстрела Украины.

«Отмечаю, что линии не повреждены, а отключились автоматически, для безопасности. Moldelectrica работает над восстановлением электроснабжения», - цитирует министра NewsMaker.

Энергоснабжение прекратилось около 16:40. Судя по онлайн данным на сайте Moldelectrica, высоковольтная линия Исакча – Вулканешты – МГРЭС перестала функционировать.

Также в стране после ракетных ударов по соседней Украине начались проблемы с интернетом – связь медленная, а местами отсутствует.

Напомним, после 10 октября Молдова поставляет электроэнергию из Румынии вместо Украины.

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