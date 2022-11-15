Китаец, курящий во время марафона, прославился в соцсетях 1 15.11.2022, 19:46

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Он курил на протяжении всех 42 километров.

Житель Китая прославился в соцсетях, потому что курил во время марафона, пишет Oddity Central. Высокий темп на дистанции не помешал мужчине затянуться сигаретой.

По данным СМИ, бегуну 50 лет, и это уже не первый его марафон. Видимо, китаец настолько привык бегать на длинные дистанции, что покурить прямо во время гонки для него не проблема. Это и принесло мужчине славу в местных соцсетях — кадры с ним, держащим сигарету в руке, разлетелись с большой скоростью.

После того, как бегун прославился, организаторы марафона поделились данными его результатов, которые не только доказывает, что он принимал участие в мероприятии, но и говорят о том, что мужчина пробежал 42 км за 3 часа, заняв 515-е место среди тысячи участников.

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