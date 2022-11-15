В Гомеле студент на приеме в поликлинике ударил женщину-врача в живот 21 15.11.2022, 20:20

9,562

Студенту назначили наказание в виде 180 часов общественных работ.

В Гомеле студент на приеме ударил лечащего врача в живот. Подробности рассказали в прокуратуре Гомеля, сообщает belkagomel.by.

Отмечается, что конфликт произошел в сентябре 2022 года в поликлинике №4 Гомеля.

Студент учится на третьем курсе в вузе. Он живет в общежитии и несколько раз обращался в поликлинику по причине простуды. Так было и в начале учебного года.

Сообщается, что прием вела женщина-врач. Она попросила молодого человека оставить за дверью куртку. Он так и сделал, после чего вернулся в кабинет и сел на стул. Однако, как выяснилось, студент принял не очень удобную позу для осмотра горла. По этой причине врач попросила сесть его ровно.

- По версии следствия, все просьбы врач озвучивала ровным голосом, не проявляя эмоций. Однако что-то не понравилось посетителю, и он ударил женщину рукой в живот, как только та приблизилась к нему с медицинским инструментом в руках, - говорится в сообщении.

Персонал поликлиники вызвал милицию. После этого молодой человек успокоился, вышел в коридор и стал ждать сотрудников милиции.

Кроме того, на все вопросы, зачем студент это сделал, он отвечал, что не знает и признает свою вину.

- Гособвинение пришло к выводу, что некрасивый поступок парень совершил из желания пренебречь общепринятыми нормами поведения и морали, проявить вседозволенность. Уголовное дело было возбуждено по статье о хулиганстве, - сказала заместитель прокурора города Гомеля Ирина Курбацкая.

Курбацкая добавила, что, суд Центрального района Гомеля вынес обвинительный приговор и назначил молодому человеку наказание в видео 180 часов общественных работ.

- Причиненный врачу моральный вред на момент вынесения приговора был компенсирован добровольно, – отметила Курбацкая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».