Лионель Месси назвал фаворитов Чемпионата мира-2022 2 15.11.2022, 20:53

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Аргентинский футболист назвал две сильные сборные.

Лионель Месси назвал фаворитов ЧМ-2022.

«Любая сборная непростая, кого ни назови. Выиграть будет сложно. Аргентина не так часто играла с европейскими командами. Мы приехали в хорошей форме, но нам нужно не поддаваться публичному безумию и не считать себя фаворитами. Нужно быть реалистами и идти шаг за шагом.

Думаю, что у Франции, несмотря на травмы, громадный потенциал. У них много хороших игроков и тренер, который долго работает с командой. Они уже выигрывали чемпионат мира.

У Бразилии есть группа высококачественных игроков. У них есть девятка, есть Неймар», — как передает sports.ru , сказал форвард сборной Аргентины и «ПСЖ».

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