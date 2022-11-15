Какие новые автомобили сейчас можно купить у дилеров в Беларуси 15.11.2022, 21:14

1,916

И за сколько.

Несмотря на санкции ЕС, в конце сентября в Беларуси можно было купить новые машины в салоне. Правда, выбор модельного ряда по всем брендам был ограничен, чаще всего предлагали машины российской сборки. «Зеркало» узнало, какие автомобили и за сколько предлагают дилеры сегодня.

В автоцентре Hyundai из легковых седанов в наличии есть только около десяти машин Sonata. В зависимости от комплектации цена модели — от 100 000 до 125 000 рублей. Еще имеются две модели внедорожников: Tucson, который стоит от 130 000 до 160 000 рублей, и восьмиместный Palisade, его цена от 240 000 до 250 000 рублей.

— Accent и Creta собирались в России. Palisade идут напрямую из Кореи. Что касается Sonata и Tucson, то они сперва собираются в Корее, потом разбираются на крупные машинокомплекты, привозятся в Казахстан и там собираются как конструктор. На этих авто два VIN-номера: корейский и казахский. По факту они тоже корейские, — рассказала о «происхождении» моделей сотрудница.

Менеджер добавила, что поставку Hyundai под заказ оформить нельзя — завод в Санкт-Петербурге, где собирали эту марку, сейчас на паузе. Дилер не знает, на сколько этот перерыв затянется, поэтому поставок не ожидается.

На сайте дилера Renault разнообразие моделей по сравнению с конкурентами — Logan Stepway, Duster, Kaptur, Arkana и Koleos.

— По наличию автомобилей у нас на сайте вся актуальная информация, — сообщил сотрудник автоцентра.

Цены на авто такие: Kaptur — 69 000 рублей (объем двигателя 1,6 литра, АКПП), Arkana — 77 500 рублей (объем двигателя 1,3 литра, АКПП, максимальная комплектация), Logan — 44 900 и 46 100 рублей в зависимости от комплектации, Koleos — 115 00 рублей.

Почти все авто российской сборки, лишь Koleos собирался в Корее.

— Мы сейчас продаем авто, которые есть на складе. Под заказ не работаем. Сейчас к нам ничего не приходит — завод в России стоит, — пояснил сотрудник дилера.

На сайте компании «Атлант-М» — дилера марки Volkswagen — сообщается, что в наличии есть только Passat, а Taos доступен под заказ. Однако после звонка в отдел продаж выяснилось, что в реальности ситуация немного другая.

— В наличии есть три Taos (сборка Россия) и несколько Passat (сборка Германия), они 2022 года. Под заказ можно привезти Touareg (собирался в Словакии) и коммерческую технику, — сообщил менеджер автодилера.

Стоимость Taos — 105 000−110 000 рублей (есть две комплектации), Passat — около 113 000 рублей (все они одной комплектации). Обе модели с АКПП. Цена на Touareg начинается от 250 000 рублей, но неизвестно, сколько придется его ждать: может уйти два месяца, а может и полгода. Однако заказать машину с определенными опциями нельзя, потому что дилер берет то, что поставляет завод.

Не порадовал автодилер Opel — компания «Парад Авто». Кроссовера Crossland за 81 600 рублей, информация о котором размещена на сайте фирмы, в наличии не оказалось.

— Продали последний. Сайт не успели почистить. Ближайшие месяц-два вряд ли что-то придет, из Европы очень плохо все приходит. Заказы на авто мы не берем с весны. Все это время мы могли продавать только то, что произвелось и к нам приехало. Все сроки очень сдвинулись, — проинформировал продавец.

Нет в Беларуси новых Toyota у двух продавцов «Атлант-М» и «Эмир Моторс», на сайтах компаний выставлены лишь авто с пробегом.

— С марта нет новых поставок автомобилей ни у нас, ни в России. Складских запасов у нас никогда не было, под заказ тоже не возим. Поставок не будет, по крайне мере, пока в Украине ведутся боевые действия. В России даже завод закрыли полностью, — рассказал о ситуации с маркой сотрудник «Атлант-М».

Он отметил, что «в теории» можно было бы попробовать привезти новый Land Cruiser или Lexus из Европы. По предварительным подсчетам, «крузак» с растаможкой и доставкой будет стоить 110 000 евро (более 272 000 рублей).

О ситуации с маркой Citroen мы узнали у дилера в Бресте. Сотрудник сообщил, что у них в наличии этого бренда нет, но есть «остатки на центральном складе» в Минске. По его информации, там есть около трех авто модели С4. Увы, не будет С5 Aircross французской сборки, которую дилер ранее обещал доставить в октябре, так же как и С3 (впрочем, эту модель и не ждали).

— С4 остались в топовых комплектациях, с АКПП, бензиновым двигателем 1,6 литра. Стоит модель около 83 000 рублей. Они российской сборки, — рассказал мужчина.

Под заказ автомобиль дилер доставить не может: завод в России остановил производство — нет комплектующих, а с Европой сейчас «натянутые отношения». Сотрудник посоветовал обратить внимание на китайскую марку Haval, которую они сейчас продают.

— Китайский автопром сейчас единственный, кто может себя поддержать на рынке, автомобилей и комплектующих хватает. С Citroen С5 можно сравнить Haval F7 за 92 000 рублей. Он даже более прогрессивен, чем С5. Да и к тому же С5 стоил бы сейчас примерно 150 000−170 000 рублей. Еще есть модель поменьше — Haval Jolion, в максимальной комплектации стоит 86 000 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».