В Кривом Роге во время ударов под землей застряли более 500 шахтеров 15.11.2022, 21:21

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Операция по спасению шахтеров длилась почти четыре часа.

Во вторник, 15 ноября, в шахтах Кривого Рога из-за обстрелов россиян застряли более 500 человек. Проводится спасательная операция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

«Под землей во время взрывов в четырех шахтах находились 566 шахтеров. Проводится спасательная операция. Уже выведено на поверхность 457 человек. Под землей еще 109 человек», - рассказал Вилкул.

По его словам, спасение всех шахтеров займет еще несколько часов.

Позже Вилкул добавил, что из шахт были выведены все 566 человек, которые остались под землей из-за ракетного удара россиян. Операция длилась почти четыре часа.

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