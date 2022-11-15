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В Кривом Роге во время ударов под землей застряли более 500 шахтеров

  • 15.11.2022, 21:21
  • 1,054
В Кривом Роге во время ударов под землей застряли более 500 шахтеров

Операция по спасению шахтеров длилась почти четыре часа.

Во вторник, 15 ноября, в шахтах Кривого Рога из-за обстрелов россиян застряли более 500 человек. Проводится спасательная операция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

«Под землей во время взрывов в четырех шахтах находились 566 шахтеров. Проводится спасательная операция. Уже выведено на поверхность 457 человек. Под землей еще 109 человек», - рассказал Вилкул.

По его словам, спасение всех шахтеров займет еще несколько часов.

Позже Вилкул добавил, что из шахт были выведены все 566 человек, которые остались под землей из-за ракетного удара россиян. Операция длилась почти четыре часа.

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