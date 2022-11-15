В Подмосковье мобилизованного арестовали из-за конфликта с подполковником 3 15.11.2022, 21:25

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Видео конфликта вызвало резонанс.

Против мобилизованного россиянина из центра «Патриот», который спорил с офицером, возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 15 лет колонии. Об этом сообщил 15 ноября телеграм-канал «Осторожно, новости».

Видео конфликта мобилизованных и подполковника появилось в интернете 13 ноября и вызвало резонанс. Военнослужащие из видео возмущались плохой подготовкой и обеспечением перед отправкой на войну.

«Устраиваем *** знает что. Это имитация стрельб, имитация учений. Приходи тут пострелять, заряди тут два рожка, изобрази тут воображаемого противника на танковом полигоне — тра-та-та!» — возмущался на видео Лешков, обращаясь к стоящему рядом подполковнику.

Как считает следствие, Александр Лешков начал конфликт на плацу центра «Патриот», «чтобы привлечь к себе внимание». А затем умышленно покурил электронную сигарету перед подполковником Денисом Мазановым, один раз ударил его в грудь и начал нецензурно оскорблять командира, попутно призывая сослуживцев не выполнять приказы командования. При этом свидетели рассказывали, что мужчина представлял интересы сослуживцев и это офицер толкнул его первым.

Одинцовский гарнизонный военный суд заключил Лешкова под стражу, подтвердил Би-би-си его адвокат Анри Цискаришвили.

Защитник уточнил, что военнослужащий арестован до 13 января 2023 года. Его обвиняют в нанесении побоев или применении иного насилия, а также в оскорблении начальника во время исполнения военной службы. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

На вопрос Би-би-си о состоянии задержанного адвокат ответил: «Ест хорошо, голову не опускает». Пока Лешков находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время его переведут в СИЗО. Защита обжалует его арест, сказал адвокат.

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