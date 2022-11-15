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В Минобороны Украины показали, как военные готовятся к возможному наступлению из Беларуси

  • 15.11.2022, 21:29
  • 1,638
В Минобороны Украины показали, как военные готовятся к возможному наступлению из Беларуси

Видео.

Видео подготовки украинских военных к возможному повторному вторжению оккупантов с территории Беларуси 15 ноября опубликовали на странице Министерства обороны в Facebook.

«Силы обороны Украины готовятся к отражению возможного вторжения захватчиков из Беларуси. Огневое поражение противника начнется, как только враг пересечет государственную границу», – говорится в описании к видео.

В ведомстве подчеркнули, что для отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные силы и средства.

«Автомагистрали, леса, населенные пункты станут для российских оккупантов настоящим адом», – пообещали в Минобороны.

24 октября глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время россияне не планируют повторять попытку наступления на Киев. Однако в Генштабе ВСУ отметили, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина «нарастила свою группировку на северном направлении».

В ноябре замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко показал стену, которую Украина строит на границе с Беларусью. Работы ведутся на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях. Уже обустроено около 3 км границы.

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