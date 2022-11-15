В Буда-Кошелевском районе чиновников и бюджетников отправили вручную спасать урожай кукурузы 2 15.11.2022, 21:37

Их отправили на заболоченные поля, «чтобы технику не ломать».

Чиновники сельисполкомов, сельчане и бюджетники помогают аграриям Буда-Кошелевского района вручную собрать урожай кукурузы на зерно с заболоченных участков полей, куда не может добраться сельхозтехника. Отчет о работе «трудового десанта» опубликовала местная газета «Авангард».

Урожай труженики спасали на полях за деревнями Калинино и Заболотье. Помимо работников сельхозпредприятия, к уборке кукурузы присоединились сотрудники сельисполкомов, местные жители и представители бюджетных организаций.

В распоряжении у добровольных помощников были ведра и мешки, «в которые собирались початки», уточнил «Авангард».

Слесарь по сельхозмашинам СУП «Андреевка» Григорий Артемков рассказал изданию, что участки было решено убрать вручную, «чтобы технику не ломать».

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