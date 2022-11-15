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80% переехавших в ЕС белорусских компаний выбрали Польшу

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  • 15.11.2022, 22:16
  • 1,928
80% переехавших в ЕС белорусских компаний выбрали Польшу

10% — Литву.

80% белорусских компаний, переехавших в Евросоюз, выбрали Польшу, 10% — Литву. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации белорусского бизнеса за рубежом.

После августа 2020-го в ЕС появилось не менее 2,1 тысячи компаний с белорусским капиталом. Абсолютное большинство предпринимателей, выехавших из Беларуси за границу, представляют малый бизнес в сфере услуг, пишет «Позирк».

А тем временем в Минске пустуют целые бизнес-центры.

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