80% переехавших в ЕС белорусских компаний выбрали Польшу 1 15.11.2022, 22:16

1,928

10% — Литву.

80% белорусских компаний, переехавших в Евросоюз, выбрали Польшу, 10% — Литву. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации белорусского бизнеса за рубежом.

После августа 2020-го в ЕС появилось не менее 2,1 тысячи компаний с белорусским капиталом. Абсолютное большинство предпринимателей, выехавших из Беларуси за границу, представляют малый бизнес в сфере услуг, пишет «Позирк».

А тем временем в Минске пустуют целые бизнес-центры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».